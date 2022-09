Quanten, Gene, Fantasie!

Wer Naturwissenschaften lehrt, sollte sie nicht rein technisch, sondern als geistiges Abenteuer präsentieren.

Welche chemischen Formeln sollte ein Mensch mit Matura auswendig können? Die von Kohlendioxid kennt er sowieso, wenn er nur ab und zu in die Zeitung schaut. Auch die des Wassers wird ihm wohl geläufig sein. Aber die Formel von, sagen wir einmal, Buttersäure? Reicht es nicht, zu wissen, dass diese stinkt und eine der Carbonsäuren ist, aus denen die Fette aufgebaut sind? Darüber kann man trefflich streiten. Genauso wie darüber, ob es sinnvoll ist, in Physik die Maxwellschen Gleichungen der Elektrodynamik zu behandeln, bevor man in Mathematik gelernt hat, was Infinitesimalrechnung ist und kann. Immerhin als T-Shirt-Motiv sind die Formeln zu empfehlen: Sie sehen einfach gut aus . . .