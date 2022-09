Gedichte verstehen – oder doch Mietverträge?

Im Deutschunterricht werden jetzt Kochrezepte geschrieben und Tabellen analysiert. Nach einer Trockenphase kommt aber auch die Ästhetik der Sprache wieder – man darf sich darüber freuen.

Um zu wissen, dass die Rechtschreibung im Deutschunterricht nicht mehr so wichtig ist, wie sie mal war, muss man keinen Lehrplan lesen. Es reicht, wenn man irgendein Brieflein, eine Notiz oder einen Schmierzettel findet. Da geht es auch bei 13- oder 14-Jährigen noch rund, was Groß- und Kleinschreibung, lange Vokale oder Satzzeichen betrifft. Ob das der Untergang des Abendlandes ist oder vielleicht gar nicht so schlimm – darüber scheiden sich die Geister. Die Kinder verstehen das Entsetzen nicht, sie wachsen mit Rechtschreibprogrammen auf. Und verlassen sich darauf.