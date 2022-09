Geheimes Grasser-Verfahren, üblicher Verstoß?

Der ehemalige Finanzminister wurde jahrelang nicht von einem gegen ihn geführten Verfahren informiert. Der Gesetzesverstoß wird nicht geahndet, weil er „nicht unüblich“ sei. – Eine Kritik von Grassers Verteidiger.

Zum Autor: Dr. Manfred Ainedter ist Rechtsanwalt in Wien und Verteidiger von Karl-Heinz Grasser. Wien. „Alle sind gleich, aber manche sind gleicher“: Diese Quintessenz aus George Orwells beunruhigender Fabel „Farm der Tiere“ aus 1945 hat leider auch in unserer Justiz Gültigkeit, wie der Umgang mit Karl-Heinz Grasser in einem der gegen ihn geführten Verfahren zeigt.



Als sein Verteidiger erhielt ich am 18. Februar 2019 frühmorgens einen Anruf von einem Sachbearbeiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft: Es ginge um meinen Klienten, Näheres müsse er mir persönlich sagen. Bei der WKStA wurde ich über den ebenso peinlichen wie heiklen Vorgang informiert, dass es gegen meinen Mandanten seit November 2011 ein Verfahren wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Geldwäscherei gibt, welches erst durch die Übertragung der Causa Eurofighter von der Staatsanwaltschaft Wien an die WKStA zutage trat.