Das Fragezeichen am Schwarzenbergplatz

Russlands Vernichtungskrieg gegen die Ukrainer beschleunigt Osteuropas Entsowjetisierung – und macht das Wiener Rotarmisten-Denkmal untragbar.

Von Tallinn bis Kiew, von Riga bis Lwiw fallen die letzten sowjetischen Denkmäler. Der Sturz oder die Einlagerung all der ehernen Rotarmisten und Kampfpanzer in Kreisverkehren ist ein letzter lauter Abschiedsprotest der von Moskau jahrzehntelang geknechteten und ausgebluteten Völker gegen ihre einstigen Beherrscher im Kreml.



Vor diesem Hintergrund wirkt das „Denkmal zu Ehren der Soldaten der Sowjetarmee“ auf dem Wiener Schwarzenbergplatz immer deutlicher aus der Zeit gefallen. „Ewiger Ruhm den Helden der Roten Armee, die gefallen sind im Kampf gegen die deutsch-faschistischen Landräuber – für die Freiheit und Unabhängigkeit der Völker Europas“, ist an der Kolonnade auf Russisch zu lesen. Dieser Satz ist nicht nur im Lichte des gegenwärtigen Vernichtungskriegs Moskaus mit dem erklärten Ziel, die Ukraine als Nation auszuradieren, unerträglich. Er war schon damals, als er im August 1945 gemeißelt wurde, von atemberaubendem Zynismus.