Umfrage: ÖVP droht in Tirol ein Debakel

Die ÖVP notiert bei 19 Prozentpunkten weniger als 2018. Der neue ÖVP-Landeschef Mattle liegt aber bei der Landeshauptmann-Frage klar vorne, das ergibt eine "IMAD"-Umfrage im Auftrag der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung“.

Drei Wochen vor der Tiroler Landtagswahl sinken die Umfragewerte der ÖVP weiter. Laut "IMAD"-Umfrage für die Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" käme die seit Jahrzehnten regierende Partei derzeit auf nur 25,3 Prozent Stimmenanteil - das wären 19 Prozentpunkte weniger als 2018. SPÖ (17,8 Prozent) und FPÖ (16,6 Prozent) rittern um Platz zwei. Bei der Frage, wer bei einer Landeshauptmann-Direktwahl bevorzugt würde, lag ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle mit 33,5 Prozent klar vorn.

Hinter Schwarz, Rot und Blau folgen in der aktuellen Umfrage - fast gleichauf - Grüne (12,4 Prozent), Neos (11,7 Prozent) und Liste Fritz (11,5 Prozent). Weiter kaum Hoffnungen auf einen Einzug in den Tiroler Landtag dürfen sich laut Umfrageergebnis MFG (2,4 Prozent) und KPÖ (2,3 Prozent) machen. Für sie dürfte die Fünf-Prozent-Hürde zu hoch sein. Die Schwankungsbreite der Umfrage wurde mit +/- 4 Prozent angegeben, vom 29. August bis 1. September wurden 600 Personen von dem Innsbrucker Marktforschungsinstitut befragt.

Mattle bekommt mehr Zuspruch als seine Partei

25,3 Prozent Stimmenanteil wären für die Tiroler ÖVP ein Debakel - ihr bisher schlechtestes Ergebnis waren 39,35 Prozent im Jahr 2013. Bei der Landtagswahl 2018 heimste Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) noch 44,26 Prozent ein. Platter hat Mitte Juni seinen Rückzug angekündigt und den aktuellen Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als seinen Nachfolger für die Wahl am 25. September in Stellung gebracht.

Dieser liegt nun in der aktuellen Umfrage mit 33,5 Prozent immerhin klar in Führung bei der Frage, wem die Tiroler bei einer Direktwahl des Landeshauptmannes den Vorzug geben würden, und erhielt damit auch deutlich mehr Zuspruch als seine Partei. SPÖ-Obmann Georg Dornauer wurde von 17,7 Prozent als Favorit genannt, FP-Chef Markus Abwerzger landete mit 15,6 Prozent auf Platz drei. Der Grüne Gebi Mair erhielt mit 12,3 Prozent in etwa gleich viel Zuspruch wie seine Partei, ebenso Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) und Dominik Oberhofer (Neos).

Was die Bekanntheit betrifft, hat Mattle in den vergangenen Wochen zugelegt und liegt in der aktuellen Umfrage mit 86 Prozent gleichauf mit Dornauer - bei einer Umfrage im Juni lag Mattle noch bei 71 Prozent. Am bekanntesten blieb Abwerzger mit 88 Prozent.

(APA)