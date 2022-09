"Die Ziege" in den Kammerspielen: Völlig verbotene Tierliebe

Edward Albee widmet sich in „Die Ziege“ der Sodomie. Er meint vielleicht doch anderes. Ein schräges Stück, gediegen inszeniert.

Was für ein Salon! Weiße Wände, oben geschwungen wie in einer modernen Kathedrale, schicke Sitzgruppen, eine Menge Masken und Figuren aus Afrika, ein paar Bildbände. Das Bühnenbild Silvia Merlos und Ulf Stengls in den Kammerspielen der Josefstadt ist eher ein Schauraum als ein Wohnzimmer.



Es passt zu den Bewohnern: Martin Gray (Joseph Lorenz) hat soeben den Pritzker-Preis gewonnen, den „Nobelpreis“ für Architektur, und die Ausschreibung für eine Traumstadt. Seine Frau Stevie (Sandra Cervik) liebt ihn. Nie sei sich das Paar untreu gewesen, erfährt man. Es erwartet den alten Freund Ross (Michael Dangl), der zum 60. Geburtstag des Geehrten ein Fernsehporträt machen soll.