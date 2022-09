Zelebrierte Pornografie als wahres Theater fürs Volk

Aktionismus-Nostalgie mit dem Altmeister der kalifornischen Performance, Paul McCarthy.

Wie soll man es anders übersetzen aus dem Englischen: „Fick dich“. „Fotze“. „Schwanz“. „Fick dich“. „Fotze“. „Schwanz“. Im Prinzip wird nicht viel mehr gesagt in diesen 90 Minuten, mit denen das Volkstheater Samstagabend seine Saison eröffnete. Und viel weniger ist nicht zu sehen bei dieser alle Grenzen des Geschmacks, vom guten nicht zu reden, überschreitenden Performance Paul McCarthys, des 77-jährigen Meisters eines kalifornischen Aktionismus, der sich am Wiener einst gütlich tat.



Diese Verwurzelung in der Wiener Tradition ist allein ein Grund, diesen Abend über sich ergehen zu lassen. Was viele taten, die das betraf oder noch betrifft, ehemalige Muehl-Kommunarden, die Künstlergruppe Gelitin, die das Spektakel mit nötigerem Ernst verfolgten. Alle saßen sie im gnädigen Dunkel des Saals, während der lange, lange Kameraarm, bedient von Künstler-Sohn Damon, evasiv den zwei hier Agierenden nachkroch, sich an sie heftete, an sie drängte.