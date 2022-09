In der US-Stadt Jackson gibt es kein Trinkwasser

Die marode Wasseraufbereitungsanlage kollabierte nach heftigen Niederschlägen. Seit einer Woche haben viele Bewohner der Stadt im Bundesstaat Mississippi keinen Zugang zu sauberem Wasser aus der Leitung.

Etwa eine Woche nach dem Zusammenbruch der Wasserversorgung in der Hauptstadt des US-Staates Mississippi haben viele Menschen in Jackson noch immer keinen Zugang zu Trinkwasser. "Im Moment liegt der Fokus darauf, Trinkwasser in Flaschen zu verteilen", sagte die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell, dem Sender CNN am Sonntag. Jackson ist mit rund 150.000 Einwohnern die größte Stadt in Mississippi.

"Aber wir stellen auch vorübergehende Maßnahmen zur Verfügung, um den Wasserdruck zu erhöhen, damit die Menschen zumindest ihre Toiletten spülen und die Wasserhähne benutzen können", meinte Criswell weiter. Nach heftigem Regen und Überschwemmungen war die ohnehin marode Wasseraufbereitungsanlage kollabiert. "Es gibt viele Infrastrukturschäden, die schon seit vielen Jahren bestehen", sagte Criswell. Neben der akuten Hilfe evaluierten die Bundesbehörden auch, was nötig sei, um die Anlage wieder voll betriebsfähig zu machen.

Nationalgarde aktiviert

Der Gouverneur des US-Staates, Tate Reeves, hatte die Menschen am vergangenen Montag aufgerufen, das Wasser, das noch durch die Leitungen komme, nicht mehr zu trinken. Um zusätzliches Personal und Ressourcen zu mobilisieren, hatte er den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde zur Unterstützung aktiviert. Wann die Trinkwasserversorgung in Jackson wiederhergestellt sein wird, ist unklar. "Ich denke, es ist noch zu früh, um das zu sagen. (...) Es wird schrittweise geschehen", sagte Criswell.

(APA/dpa)