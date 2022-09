Von Transfers und ihren Folgen

Action Images via Reuters

Kalajdžić verletzte sich gleich in seinem ersten Spiel für Wolverhampton.

Für Saša Kalajdžić setzte es nach dem Last-minute-Transfer nach England mit einem Kreuzbandriss einen herben Rückschlag. Hat Florian Grillitsch in den Niederlanden mehr Glück?

Wolverhampton/Wien. Nicht weniger als zehn Nationalspieler haben seit dem jüngsten Lehrgang vor drei Monaten – und dem ersten unter Teamchef Ralf Rangnick – einen neuen Arbeitgeber gefunden. Während etwa der Transfer von Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig frühzeitig feststand, herrschte um die Zukunft einiger Teamkollegen lange Zeit Rätselraten. Von Pechvögeln und Sorgenkindern.

Saša Kalajdžić

Sein Debüt in der Premier League für die Wolverhampton Wanderers hat Kalajdžić bereits hinter sich – es war ein folgenschweres. Am Samstag stand er beim 1:0 gegen Ralf Hasenhüttls Southampton sogleich in der Startformation, musste zur Halbzeit wegen Knieschmerzen aber ausgewechselt werden. Entgegen der ersten Aussagen entpuppte sich diese später als „worst case“: Kreuzbandriss, damit ist dem Teamstürmer eine lange Zwangspause gewiss.