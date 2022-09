Marin Čilić: US-Open-Spezialist als Prüfung für Carlos Alcaraz

Marin Čilić nähert sich in New York wie so oft seiner Topform.

Der Kroate Marin Čilić, US-Open-Champion 2014, fühlt sich nirgendwo wohler als in New York. Und hat das Potenzial für eine Überraschung.

New York/Wien. Eigentlich war Marin Čilić schon aus der erweiterten Weltspitze verschwunden. Im März 2019 verabschiedete sich der Kroate nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren zunächst aus den Top Ten. Es war dies erst der Anfang eines Rückfalls, der ihn im Frühjahr 2021 beinahe auch noch seinen Platz unter den Top 50 (ATP 47) gekostet hätte. Neben Verletzungspech kämpfte Čilić vor allem mit seiner Form. 2020 etwa war seine Matchbilanz mit 14:12-Siegen nur knapp positiv.

Große Taten traute dem Kroaten kaum noch jemand zu. Auch, weil die Generation an jüngeren Spielern nachdrängte. In der zweiten Jahreshälfte 2021 aber feierte Čilić eine spielerische Renaissance. In Stuttgart gewann er ohne Satzverlust seinen ersten Titel seit Queen's 2018 und seinen bereits 19. insgesamt. Es folgten weitere starke Auftritte in St. Petersburg (Titel) und Moskau (Finale). Das Vorjahr schloss Čilić als Nummer 30 der Weltrangliste ab.