Chinas Tech-Metropole Shenzhen kündigt Covid-Einschränkungen an

Auch in Shenzhen bleibt China seiner Null-Covid-Politik treu.

In der 18 Millionen Einwohner zählenden Stadt sollen je nach Corona-Risiko gestaffelt Einschränkungen gelten. Am Wochenende gab es eine Ausgangssperre.

Die als Tech-Zentrum bekannte chinesische Millionenmetropole Shenzhen kündigt weitere Einschränkungen ab Montag im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. In der Stadt mit etwa 18 Millionen Einwohnern sollen je nach Risiko gestaffelt Einschränkungen gelten. Shenzhen verhängte für das Wochenende eine Ausgangssperre nach knapp 90 Neuinfektionen am Freitag.

China verfolgt eine Null-Covid-Politik. Örtlichen Medien zufolge sind gegenwärtig mehr als 65 Millionen Menschen in 33 Städten von teilweisen oder kompletten Lockdowns betroffen.

