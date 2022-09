Helsinki will zehn Milliarden Euro bereitstellen. Die Situation könne zu „einer Art Lehman Brothers der Energiewirtschaft“ werden, warnt Finnlands Wirtschaftsminister.

Finnland und Schweden kündigen milliardenschwere Liquiditätsgarantien an, um den Energiekonzernen in ihren Ländern zu helfen. "Das hat die Voraussetzungen, eine Art Lehman Brothers der Energiewirtschaft zu werden", erklärte Finnlands Wirtschaftsminister Mika Lintila zur Lage auf dem Energiemarkt. Die Pleite der US-Bank 2008 war ein Schlüsselmoment der weltweiten Finanzkrise.

Die Regierung in Helsinki will den Angaben zufolge zehn Milliarden Euro bereitstellen, die in Stockholm umgerechnet etwa 23 Milliarden. Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Anderssonstellte den Schritt am Samstag in Aussicht.

(APA/Reuters)