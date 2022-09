Neues Schuljahr beginnt in Wien, NÖ und Burgenland

Symptomlose covid-positive Schüler dürfen mit FFP2-Maske den Unterricht besuchen, symptomlose positive Lehrkräfte teilweise unterrichten.

Für rund 490.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Anders als im Vorjahr gibt es zum Schulstart keine generelle Covid-Testpflicht, auch Masken müssen nicht getragen werden. Mit "Digitale Grundbildung" steht in den ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe und Mittelschule ein neues Pflichtfach am Stundenplan.

Die Corona-Regeln entsprechen in etwa jenen, mit denen das vergangene Schuljahr geendet hat: Zwar gibt es keine generelle Test-und Maskenpflicht - Direktoren können im Fall von Infektionen aber für bis zu zwei Wochen Antigentests oder Masken anordnen, mit Zustimmung der Bildungsdirektion auch länger.

Ebenfalls neu: Symptomlose covid-positive Schüler dürfen mit FFP2-Maske den Unterricht besuchen, symptomlose positive Lehrkräfte an AHS und BMHS sowie in einigen Bundesländern auch an den Pflichtschulen mit FFP2-Maske unterrichten. Insgesamt wird es heuer 1,13 Mio. Schüler geben, davon sind 93.000 Taferlklassler.

