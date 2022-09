Truss oder Sunak? Briten erfahren heute, wer ihr nächster Premier wird

Alles andere als ein Sieg von Liz Truss wäre eine Überraschung. Wochenlang nahm der Tories-Wahlkampf das Land Beschlag, während sich die Krisen auftürmen.

Die britischen Tories wollen am Montag (13.30 Uhr MESZ) bekannt geben, wer auf Boris Johnson als Chef der Konservativen Partei und damit auch als Premierminister folgt. Als Favoritin gilt Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak liegt. Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer in die Downing Street einziehen und Johnson nachfolgen soll.

Der 58-Jährige scheidet nach zahlreichen Skandalen auf Druck seines Kabinetts aus dem Amt aus. Die 47-jährige Truss wird dem rechten Flügel der Partei zugeordnet. Sie konnte im innerparteilichen Wahlkampf vor allem mit dem Vorhaben punkten, sofort die Steuern senken zu wollen.

Nach Verkündung der Siegerin oder des Siegers am Montag findet bereits am Dienstag der Wechsel an der Spitze der britischen Regierung statt. Sowohl Boris Johnson als auch seine wahrscheinliche Nachfolgerin reisen nach Schottland und werden nacheinander von Queen Elizabeth II. empfangen, die dort ihren Sommerurlaub verbringt. Dass die Audienzen dort stattfinden und nicht im Londoner Buckingham-Palast, ist äußerst ungewöhnlich, doch die Reise von Schottland nach London wäre für die mittlerweile 96-jährigen Monarchin zu beschwerlich. Zurück in London folgt eine Antrittsrede in der Downing Street.

Truss werde „fiskalisch verantwortungsbewusst handeln"

Großbritanniens Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng glaubt, dass Liz Truss im Falle ihrer Ernennung zur Premierministerin ein Trendwachstum von 2,5 Prozent anstreben wird, wie er in der Financial Times vom Sonntag schrieb. Truss werde "fiskalisch verantwortungsbewusst" sein und darauf hinarbeiten, die Schuldenquote im Verhältnis zum BIP im Laufe der Zeit zu senken, fügte er hinzu.

Truss erwägt außerdem, die Energierechnungen für Millionen von Haushalten in diesem Winter einzufrieren, falls sie Premierministerin wird, berichtete die Zeitung „Telegraph" am späten Sonntag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Quellen aus dem Wahlkampf und Insider von Energieunternehmen.

Was ist von Truss zu erwarten?

Nach allem, was sie hat durchblicken lassen, wird die Truss-Regierungszeit weitgehend eine Fortsetzung der Johnson-Jahre. Ein anonymer ehemaliger Kabinettskollege meinte wenig schmeichelhaft, die angehende Regierungschefin sei „wie Boris, aber ohne den Charme“. Auf jeden Fall ist Truss eine überzeugte Brexit-Anhängerin.

Die Briten sind derzeit voll und ganz auf die schwarzen Wolken fixiert, die am wirtschaftlichen Horizont aufgezogen sind: Hohe Inflation – sie beträgt bereits über zehn Prozent – und der dramatische Anstieg der Energiepreise ab Oktober sind Vorzeichen, die die schwerste Krise seit Jahrzehnten auslösen könnten. Selbst nüchterne Beobachter warnen vor sozialen Unruhen, wenn der Staat nicht mit einem dicken Rettungspaket für Haushalte und Unternehmen einspringt. Der ehemalige Tory-Abgeordnete und Journalist Paul Goodman sagte kürzlich, die neue Premierministerin werde bald „in einem ökonomischen Blizzard verschwinden“.

(APA/dpa/red.)