Flugzeug in Ostsee gestürzt: Deutsche Unternehmerfamilie an Bord

Das Flugzeug war in Österreich registriert, die Insassen dürften aber keine österreichischen Staatsbürger sein. Das Wrack wurde lokalisiert, nach den Insassen wird noch gesucht. Als mögliche Ursache des Unglücks gilt ein Druckverlust in der Kabine.

Nach einem rätselhaften Absturz eines in Österreich registrierten Flugzeugs in der Ostsee fehlt weiterhin jede Spur von den Insassen. Nach Angaben des lettischen Seerettungskoordinationszentrums seien bei der nächtlichen Suchaktion ein Wrack und Trümmerteile im Meer entdeckt worden. Bis Montagfrüh wurden aber noch keine Passagiere gefunden, sagte Behördenleiter Peteris Subbota im lettischen Fernsehen. Das Wrack soll nun in die Hafenstadt Ventspils gebracht werden.

Das Außenministerium bestätigte, dass es sich bei dem Flieger nach Angaben der schwedischen Behörden um eine in Österreich registrierte Maschine handelte. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Insassen aber keine österreichischen Staatsbürger.

Deutsche Medien berichten unter Berufung auf das Umfeld der Familie, an Bord des Privatflugzeug sei ein Unternehmer aus dem Rheinland mit seiner Familie gewesen sein. Demnach soll der Mann die Maschine vom Typ Cessna selbst gesteuert haben. Mit an Bord befanden sich dem Bericht zufolge seine Ehefrau, seine Tochter und deren Lebensgefährte.

Offizielle Informationen gab es zunächst nicht. Die Unternehmensgruppe des Mannes teilte auf Anfrage mit, derzeit keine Stellungnahmen abzugeben.

Funkkontakt nach Start abgebrochen

Das Privatflugzeug war am Sonntag auf dem Weg von Spanien nach Köln bis über die Ostsee geflogen und dort am Abend vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt. Nach Informationen, die dem Rettungsdienst vorliegen, befanden sich vier Personen an Bord, wie Subbota sagte. Allerdings sei die Kommunikation mit dem Flugzeug vor dem Unfall für lange Zeit unterbrochen gewesen.

Die Suchaktion findet nach Angaben des Leiters der lettischen Seerettung derzeit in einem sechs mal sechs Kilometer großen Gebiet statt. Die Ostsee sei an dieser Stelle etwa 60 Meter tief. Dass der genaue Ort und Zeitpunkt des Unfalls bekannt sind, erleichtere die Suche. Wie die schwedische See- und Flugrettungszentrale mitteilte, haben lettische Behörden die Leitung der Suche übernommen. Sie werden demnach von Einsatzkräften aus Estland und Litauen unterstützt. Das Wrack soll nun in die Hafenstadt Ventspils gebracht werden.

Viele Fragen zum Unglück und dessen Ursache blieben am Montag weiter offen. Der Flugsicherheitsexperte Hans Kjäll vermutet nach Angaben des schwedischen Rundfunksenders SVT, dass es einen Druckabfall in der Kabine des Flugzeugs gegeben haben könnte, worauf die Insassen bewusstlos geworden seien. Das Flugzeug sei in einer Höhe von etwa 11.000 Metern unterwegs gewesen, wo der Luftdruck niedrig sei. Komme es in solch einer Höhe zu einem Druckabfall, könne man damit rechnen, bewusstlos zu werden, sagte er demnach.

(APA/dpa/AFP)