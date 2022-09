Schweizer Wirtschaft bleibt auf Erholungskurs

Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal um 0,3 Prozent zu. Zum Wachstum habe insbesondere die Dienstleistungsbranche beigetragen.

Die wirtschaftliche Erholung in der Schweiz setzte sich im zweiten Quartal 2022 fort. Nach der Aufhebung der Coronamaßnahmen stieg die Wertschöpfung im Dienstleistungssektor deutlich und die Konsumenten waren wieder ausgabefreudiger.

Alles in allem stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Periode von April bis Juni 2022 gegenüber dem ersten Jahresviertel um 0,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Im ersten Quartal lag das Wachstum noch bei 0,5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem noch stärkere Coronabeschränkungen galten, stieg das BIP nach Angaben der Statistiker um 2,8 Prozent.

Der Anstieg kommt damit am oberen Ende der Erwartungen zu liegen. Befragte Ökonomen hatten die Entwicklung zum Vorquartal bei plus 0,2 bis plus 0,5 Prozent gesehen.

Gastgewerbe mit großen Zuwächsen

Zum Wachstum trug laut dem Seco insbesondere die Dienstleistungsbranche bei. Hier habe das Gastgewerbe den stärksten Zuwachs ausgewiesen. Mit dem Ende der Coronamaßnahmen stieg auch der private Konsum stark. Die Haushalte erhöhten etwa ihre Ausgaben für Hotel- und Restaurantbesuche.

Auf der anderen Seite schrumpfte die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe leicht, nachdem sie über sieben Quartale überdurchschnittlich stark gewachsen war. Das lag laut dem Seco insbesondere an der Chemie- und Pharmaindustrie, die weniger exportiert habe.

(APA)