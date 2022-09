Mindestens zwei Tote nach Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

Ein Selbstmordattentäter soll nahe des Eingangs der Botschaft den Sprengstoff gezündet haben. Zwei Botschaftsmitarbeiter kamen ums Leben, bestätigte das russische Außenministerium.

Zwei Menschen wurden getötet und 11 verletzt, nachdem ein Selbstmordattentäter den Sprengstoff in der Nähe des Eingangs der russischen Botschaft in Kabul gezündet hatte, hieß es vonseiten der Polizei am Montag. Das russische Außenministerium bestätigte wenig später, dass es sich bei den zwei Toten um Mitarbeiter der Botschaft handle.

"Der Selbstmordattentäter wurde, bevor er das Ziel erreichte, von Wachen der russischen Botschaft (Taliban) erkannt und erschossen ... es gibt noch keine Informationen über Verletzte", sagte Mawlawi Sabir, der Leiter des Polizeibezirks, in dem der Anschlag stattfand, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Russland ist eines der wenigen Länder, das nach der Übernahme der Macht durch die Taliban vor mehr als einem Jahr noch eine Botschaft in Kabul unterhält. Obwohl Moskau die Taliban-Regierung nicht offiziell anerkennt, hat es mit den Behörden Gespräche über ein Abkommen zur Lieferung von Benzin und anderen Gütern geführt.

Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen seit August vergangenen Jahres wieder an der Macht. Seither gab es mehrfach Anschläge auf Zivilisten durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

(Reuters/APA)