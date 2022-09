Es bedarf Auswege aus der Abhängigkeit

Event. Am 6. September 2022 findet in Wien im Apothekertrakt in Schloss Schönbrunn die 19. Coface Country Risk Conference (CRC) statt und steht unter dem Motto: Zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit: Kommt nach dem Social Distancing das Global Distancing?

Die gegenwärtigen Krisen haben uns die Abhängigkeiten der Globalisierung deutlich vor Augen geführt. Bei der 19. Country Risk Conference, zu der Dagmar Koch, Country-Managerin Coface Österreich, und Jaroslaw Jaworski, CEO Central and Eastern Europe, begrüßen, soll umfangreich diskutiert werden, wie wir mit diesen Abhängigkeiten – wie etwa Produktion in China, Gas aus Russland usw. – umgehen und wie wir wieder unabhängig werden.

Coface, als einer der größten Global Player am Kreditversicherungsmarkt, beobachtet das weltwirtschaftliche Geschehen sehr genau und versucht Antworten auf die wichtigsten Fragen bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen zu geben. Einblicke erhält man etwa beim Coface Risk Assessment: „Around the world in 25 minutes“ von Christiane von Berg, Head of Economic Research Coface Northern Europe & Belgium, und Grzegorz Sielewicz, Head of Economic Research Coface Central & Eastern Europe. So kommt Coface etwa in seiner vierteljährlich erscheinenden Risikoanalyse für Länder und Branchen zu der Einschätzung, dass u. a. durch hohe Inflation, zurückhaltende Konsumenten und sinkende Exporte das Risiko für Zahlungsausfälle in Österreich steigt. In Folge wird Österreich von A2 auf A3 herabgestuft. Ein Schicksal, das wir mit vielen westeuropäischen Ländern teilen, darunter Deutschland, Frankreich und Spanien.

Das Risiko von Zahlungsausfällen ist vor allem im Agrar- und Lebensmittelsektor gestiegen. Die Branche wird von Coface daher von „medium risk“ auf „high risk“ herabgestuft. „Russland und die Ukraine nehmen eine wichtige logistische und operative Position in der Versorgung landwirtschaftlicher Güter ein, der Krieg stellt ein deutliches Wachstumsrisiko auch abwärts in den Lieferketten dar und drückt auf die Stimmung“, sagt Coface-Österreich Country-Managerin Dagmar Koch.

Bereits im Frühjahr revidierte Coface aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs die Wachstumsprognosen für das Jahr 2022. Grund für die gesunkenen Wachstumsprognosen sind vor allem die gestiegenen Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme. Es sind vor allem die steigenden Energiepreise, die energieintensive Branchen stark unter Druck setzen. Dennoch gibt es auch einige Branchen, die sich in den gegenwärtigen Krisen als resilient erweisen. „Branchen, die hohe Eintrittsbarrieren haben und gleichzeitig dominant am Markt sind, haben sich als weitaus widerstandsfähiger erwiesen. Doch auch für Branchen, die sich derzeit als weniger resilient erweisen, werden die Auswirkungen der aktuellen Krisen als Katalysator für bedeutende Veränderungen in der Organisation der Lieferketten, der Technologisierung und ihrem ökologischen Fußabdruck wirken“, sagt Koch, die auch an der Podiumsdiskussion zum Thema „Zwischen Abhängigkeit & Unabhängigkeit – das Zusammenspiel der Globalisierung und der neuen Regionalität“ teilnimmt, die von Eva Komarek von der Styria Media Group moderiert wird und zu der folgende weitere hochkarätige Diskutanten erwartet werden: Stefan Borgas, Vorstandsvorsitzender RHI Magnesita, Christiane Noll, Geschäftsführerin Avanade, und Theresa Imre, Geschäftsführerin markta GmbH.

Weitere Highlights des Events

Wie lassen sich die aktuellen Entwicklungen gesellschaftlich und politisch einordnen? Antworten liefert der renommierte Publizist Paul Lendvai bei seinem Impulsvortrag zum Thema „Der Mythos vom ‚starken Mann‘ und die Kraft der Demokratie“. Einen Blick in die Zukunft wirft Zukunftsforscher und Trendforscher Tristan Horx bei seiner Keynote über die „Globalisierung der Zukunft: Wandelbares Paradoxon“.

EVENT 19. Country Risk Conference

Termin: Dienstag, 6. September 2022 14.00 Uhr Ort: Schloss Schönbrunn, Apothekertrakt, Meidlinger Tor, Grünbergstraße, 1130 Wien Infos zur Anmeldung unter:

https://eventmaker.at/coface-crc/