Adele freut sich über Emmy Awards

Der Postar wurde für ihre Spezialsendung "Adele: One Night Only" ausgezeichnet. Jetzt fehlt ihr nur noch ein Tony Award, um in die Riege der „Egot“-Preisträger aufgenommen zu werden.

Superstar Adele zeigt sich euphorisch nach dem Emmy-Erfolg mit ihrem Spezial "Adele: One Night Only". "Verdammt noch mal, ich freue mich riesig", schrieb die Britin in der Nacht zu Montag bei Twitter und zeigte ein Foto, das sie lächelnd mit der begehrten Trophäe der US-Fernsehakademie zeigt. Das fürs Fernsehen produzierte Spezial räumte bei der Verleihung der Emmy Awards am Wochenende insgesamt fünf Trophäen ab - in allen Kategorien, in denen es nominiert war.

Die Künstlerin hatte das im Griffith-Observatorium in Los Angeles aufgezeichnete Konzert auch mitproduziert. Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Preisträger in den Hauptkategorien werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben. Die ersten Auszeichnungen in verschiedenen technischen und kreativen Kategorien werden bereits vorher verliehen.

Tony Award fehlt noch

"Glaubt mir, dass ich offiziell ein EGO habe", schrieb die Britin und spielte damit nicht nur auf ihr Selbstbewusstsein an: Mit der Auszeichnung ist sie auch dem kleinen Kreis der Egot-Preisträger näher gerückt, jener Künstler wie etwa Audrey Hepburn, die mit einem Emmy, Grammy, Oscar und Tony alle vier großen Trophäen der US-Unterhaltungsbranche gewonnen haben. Ein Tony Award für ein Theater- oder Musicalprojekt fehlt Adele dafür noch.

(APA)