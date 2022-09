Wahlkampf-Video: "Was hat Dominik Wlazny je für uns getan?"

In einem Video, das der Bierpartei-Chef veröffentlicht hat, fragen sich angebliche Anhänger von Alexander Van der Bellen, wie sie den Herausforderer in Schach halten können.

Wie lustig darf ein Whalkampf um das höchste Amt im Staat sein? Geht es nach dem Chef der Bierpartei, durchaus sehr humoristisch. Das legt zumindest ein am Montag veröffentlichtes Video von Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) nahe. Der Titel des Clips: "Was hat Dominik Wlazny je für uns getan?"

In dem Video ist eine Gruppe von Anhängern des amtierenden Präsidenten, Alexander Van der Bellen, zu sehen, die sich Gedanken darüber macht, wie man Wlaznys Wahlkampf sabotieren könnte. So wird etwa überlegt, ihn in seinem Büro einzusperren, damit er dem amtierenden Bundespräsidenten keine Stimmen wegnehmen könne.

Den Anhängern von Alexander Van der Bellen fällt darin im Zuge der Diskussion doch so einiges ein, was Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei in Wien bereits bewirkt habe: Maßnahmen zur Gewaltprävention, Proberäumlichkeiten in leer stehenden öffentlichen Gebäuden, Kulturförderungen und natürlich "der Bierbrunnen".

(APA)