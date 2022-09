Hofburg: Kaum Chancen für die "Nachsitzer"

(c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Am Weg in die Hofburg gilt es für die Kandidaten, einige Stufen zu bewältigen.

Die Bewerber legten bis dato viel zu wenige Unterschriften vor.

Die Wahlbehörde muss am Dienstag Überstunden machen. Bis 24 Uhr werden an ihrem Sitz in Wien Landstraße Mitarbeiter anwesend sein und darauf warten, ob einer der drei Hofburg-Bewerber mit Nachfrist doch noch 6000 Unterstützungserklärungen einreicht.

Denn während sieben Kandidaten am Samstag für den Stimmzettel zugelassen wurden, erhielten drei diese (gesetzlich vorgeschriebene) zweite Chance. Nach „Presse“-Recherchen erscheint es in Anbetracht der bisher abgegebenen Unterlagen aber unrealistisch, dass es noch jemand auf den Stimmzettel schafft. Ein Bewerber fiel sogar durch eine besonders ungewöhnliche Einreichung auf.