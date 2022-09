Österreich droht der Absturz in Fußball-Europa

Nur das Trio Salzburg, Sturm Graz und Austria kann den Top-11-Platz in der Uefa-Fünfjahreswertung retten.

Dilettantismus hat in jeder Branche Folgen, auch im Fußball-Europacup. Denn blamieren sich Klubs in der Qualifikation, Rapid gar eindrucksvoll, sind weniger im Rennen um Punkte in der Uefa-Fünfjahreswertung. Sie regelt Startplätze und Rankings, noch ist Österreichs Liga Neunter, also u. a. mit einem Fixplatz in der Champions League (bis Platz 11) geschmückt. Doch jetzt droht ein Absturz.

Rapid und WAC fehlen, dazu erhielten Salzburg (Milan, Chelsea, Zagreb), Sturm (Lazio, Feyenoord, Midtjylland) oder Austria (Villarreal, Beer Sheva, Lech Posen) starke Gegner zugelost. Tagesform hin, Geschick her: Es braucht Überraschungen.