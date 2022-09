ÖFB-Frauen: Das Rechenspiel, die Schützenhilfe und der Flow

Das Playoff ist Österreich sicher, der genau Weg zur WM noch offen. Gegen Nordmazedonien zählen Geduld und Tore.

Wien. Drei Treffer haben Österreichs Fußballerinnen in den vergangenen fünf Spielen geschossen, mindestens sechs sind zum Abschluss der WM-Qualifikation gefragt. Anders als bei der EM und jüngst wieder gegen England wartet mit Nordmazedonien heute (20.30 Uhr, live ORF Sport+) ein Gegner, gegen den das allemal drin ist wie das Hinspiel (6:0) gezeigt hat. Den zweiten Gruppenplatz und damit das Playoff-Ticket für die WM 2023 in Australien/Neuseeland haben die ÖFB-Frauen sicher, ob sie sich die erste Runde ersparen können, liegt nach dem 0:2 gegen den Europameister nicht mehr in ihrer Hand.

Nur wenn Irland nicht in der Slowakei gewinnt (Hinspiel 1:1), haben die Österreicherinnen noch eine Chance, als drittbester Gruppenzweiter abzuschließen – das wird noch vor dem Anpfiff feststehen. In diesem Fall bräuchte es dann ein 6:1 oder einen Sieg mit sechs Toren Unterschied gegen Nordmazedonien, zudem müssten Kantersiege (mit zehn oder mehr Toren) von Wales, Portugal und Schottland ausbleiben.

Der Fokus ändert sich nicht

Den Blick aufs Handy könne sie den Spielerinnen nicht verbieten, sagt Irene Fuhrmann, am Fokus für die eigene Partie soll der Ausgang des Parallelspiels aber nichts ändern. „Es geht um uns, und darum ein gutes Gefühl für Oktober zu bekommen“, so die Teamchefin und Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil pflichtet ihr bei. „Alles andere können für nicht beeinflussen, wir werden unsere Spielweise nicht ändern."