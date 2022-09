Das Recht auf Staatsbürgerschaft gehört reformiert

Replik. Die derzeitigen Regelungen für die Staatsbürgerschaft sind viel zu restriktiv.

Der Autor: Alexander Ackerl (31) ist seit April 2022 Landesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ Wien.

Das Staatsbürgerschaftsrecht ist gerade wieder in aller Munde. Stefan Brocza lancierte am 30. August in der „Presse“ die These vom „Austausch des Wahlvolks“, eine altbekannte rechtsextreme Formulierung, die hinter dem Streben nach Demokratie und Gleichberechtigung eine Verschwörung wittert. Brocza unterliegt zudem einem fatalen Irrtum, wenn er den EU-Bürgerinnen und Bürgern in Österreich pauschal den Willen zum rot-weiß-roten Reisepass abspricht.

72 Prozent der Hilfsarbeiter, 82 Prozent des Reinigungspersonals, aber gerade mal acht Prozent der Ärztinnen und Ärzte sind keine Staatsbürger. Wer glaubt, dass dies aus Bequemlichkeit und mangelnder Liebe zu unserem Land passiert, belügt sich selbst. Es geht oft ums Geld: Einkommensvoraussetzungen, Gebühren, Übersetzungs- und Anwaltskosten summieren sich zu einer riesigen Hürde.