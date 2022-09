Politischer Kurzschluss in Brüssel

Die Kommission schlägt ein ausgeklügeltes EU-weites Modell zur Dämpfung der Strompreise vor. Doch seiner Umsetzung steht das Misstrauen der Regierungen gegenüber.

Als wäre nicht allen Beobachtern seit Wochen klar ersichtlich, wie unzufrieden die meisten Regierungen der Mitgliedstaaten mit der langsamen Antwort der Europäischen Kommission auf die Energiepreiskrise sind, ließ es Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats, am Wochenende noch einmal im Blätterwald rauschen. „Wir müssen die Frage der Preisdeckel ansprechen“, sagte er mehreren internationalen Zeitungen in einem Gruppeninterview. „Wir beginnen diese Debatte nicht heute. Darum haben wir die Kommission in der Vergangenheit bereits mehrere Male eingeladen, konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen. Eine ideologische Debatte über Instrumente ist nicht genug.“

In der Tat hat es Ursula von der Leyen, die Michel in engster beidseitiger Missgunst verbundene Kommissionspräsidentin, nicht besonders eilig gehabt, seit der Europäische Rat sie im Oktober 2021 erstmals in aller Form dazu eingeladen hat. Seit einer Woche jedoch spurt die Kommission.