"LobauBleibt"-Aktivisten ketten sich an Bahngleise

"Wir werden so lange Sand im Getriebe sein, bis die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen endlich aufhört", so die Protestbewegung. Sie will den Bau der Stadtstraße stoppen.

Beim Bahnhof Hirschstetten in Wien-Donaustadt hatten sich Dienstagfrüh rund 15 Personen an Zuggleise und Gleisanlagen angekettet. Die Polizei hat die Proteste beendet. Eine zweite Aktion in der Hausfeldstraße läuft noch.

Klimaaktivisten der "LobauBleibt"-Bewegung haben Dienstag früh erneut gegen den Bau der Stadtstraße protestiert. Beim Bahnhof Hirschstetten in Wien-Donaustadt ketteten sich laut der Polizei rund 15 Personen teils an Zuggleise und Gleisanlagen an, um deren Abbau für den Straßenbau zu stoppen. Gegen 7.30 Uhr waren die Gleise allerdings wieder geräumt.

Wenig später wurde auch eine Blockade an einem zweiten Protestort in der Hausfeldstraße beendet. Dort hatten sich auf den Schnellbahngleisen drei Personen angekettet. Polizeisprecherin Barbara Gass zufolge werden die Aktivistinnen und Aktivisten nach dem Versammlungsgesetz und nach dem Eisenbahngesetz angezeigt. Es habe bei der Räumung keine Zwischenfälle gegeben, hieß es.

Vonseiten der Protestbewegung hieß es zudem: "Erst gestern haben wir unser Camp geräumt, heute sind wir schon wieder da. Wir werden so lange Sand im Getriebe sein, bis die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen endlich aufhört."

„Setzen Protest in anderer Form fort"

Am späten Montagnachmittag hatten die Aktivisten ihr Camp in der Anfanggasse abgebaut und gleichzeitig weitere Demonstrationen angekündigt. Noch am Montag wurde vor der Parteizentrale der SPÖ Donaustadt am Kagraner Platz demonstriert. Die Stadtregierung habe "unter vorgeschobenen Gründen" gedroht, das Camp räumen zu lassen, so "LobauBleibt". Dabei sei dieses eine "legal angemeldete, verfassungsrechtlich geschützte Kundgebung" gewesen. "Wir wollen nicht darauf warten, wann die Stadt Wien uns hier polizeilich räumen lässt: Wir bleiben in Bewegung und setzen unseren Protest in anderer Form fort. Es ist einiges geplant", hatte Jutta Matysek, die Anmelderin der Versammlung, angekündigt.

(APA)