So startet die Wiener Kunstszene in den Herbst

Drucken

Hauptbild • Kunst im Kreissaal. Die Semmelweisklinik ist Schauplatz der 10. Parallel Vienna. • Xenia Snapiro

Zwei Messen und ein kuratiertes Galerienfestival: Die Wiener Kunstszene startet mit starken Signalen in den Herbst.

Der Start der Kunstsaison im September ist im Jahreskreislauf ein ähnlicher Fixpunkt wie der Schulbeginn gleich nach dem Sommer. Die Gleichzeitigkeit der Kunstmessen Viennacontemporary und Parallel Vienna, die seit Jahr und Tag verlässlich im Doppelpack stattfinden, und die Eröffnung des Galerienfestivals Curated by bedeuten gleichsam den Startschuss für den Wiener Ausstellungsherbst.

Dennoch ist diesmal einiges anders. Nach den dürren zwei Pandemiejahren ist ein Aufatmen spürbar. Frischer Wind. Und im Fall der Viennacontemporary ein regelrechter Aufwind, wenngleich infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Weichen in den letzten sechs Monaten abermals komplett neu zu stellen waren. So wurde die Messe nach dem Ausscheiden des bisherigen russischen Eigentümers Dmitry Aksenov in eine Non-Profit Struktur umgewandelt, und es wird mindestens 2022 keine russischen Teilnehmergalerien geben.