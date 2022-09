KI kann Corona an der Stimme erkennen

Digitaler Test statt Abstrich? Ja, wenn es nach Forschungsergebnissen aus den Niederlanden geht. Künstliche Intelligenz könne in Zukunft eine Covid-19-Erkrankung an der Stimme erkennen.

Ein digitaler Corona-Test könnte in Zukunft so aussehen: Via Audio-Aufnahme der Stimme erkennt eine App binnen einer Minute, ob die einsprechende Person an Covid-19 erkrankt ist. Die niederländische Datenwissenschaftlerin Wafaa Aljbawi von der Universität Maastricht präsentierte diese Woche entsprechende Forschungsergebnisse. Laut dem Forschungsbericht hätte die derzeit getestete App eine Genauigkeit von 89 Prozent. Laut dem Forschungsteam sei das eine deutlich höhere Genauigkeit als die regulärer Abstrich-Tests.

Getestet wurde das Modell mithilfe eines Datensets der University of Cambridge, das fast 900 Audioaufnahmen von erkrankten und gesunden Menschen beinhaltet.

Wie Corona die Stimme verändert

Damit das Stimmerkennungsprogramm dahingehend aussagekräftig entscheiden kann, müssen im Vorhinein Informationen zur Krankheitsgeschichte, und Lebensstil angegeben werden. Außerdem braucht die Software einige Stimmaufnahmen, wie Hust- und Atemgeräusche, und ein kurzer Satz müsse eingelesen werden.

Die Künstliche Intelligenz (KI), eine Stimmerkennungssoftware namens Mel-Spectogram, könne in weiterer Folge erkennen, ob durch Covid-19 die oberen Atemwege und Stimmbänder beeinträchtigt und sich dadurch Lautstärke oder Variation der Stimme verändert haben.

Billige und schnelle Testoption

Ein Corona-Test könnte so künftig über eine einfache Sprachaufnahme mit dem Handy absolviert werden. „So kann kostengünstig und ohne komplexe Laboranalyse getestet werden. Außerdem kommen die Tests schneller zu einem Ergebnis. Sie können auch aus der Entfernung oder rein virtuelle eingesetzt werden“, erklärte Alijbawi. Tests dieser Art seien also insbesondere als Eintrittstest für Großveranstaltungen oder für Regionen geeignet, in denen Testinfrastruktur schwer zugänglich ist.

Ein ähnliches Test-Projekt gibt es derzeit an der Universität Augsburg, die zusammen mit dem Audio-Unternehmen Audeering einen sprachbasierten Covid-19-Test entwickelt. Auch ein EU-Forschungsprojekt beschäftigt sich derzeit mit audiobasierten Gesundheitsdiagnosen. Zunächst müssen die Ergebnisse aber noch durch einen größere Datenpool validiert werden.

(chrima)