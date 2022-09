Kunstmesse unter neuem Dach

Programm. Mit interessanten Konzepten und Programmpunkten präsentiert sich die viennacontemporary im Jahr 2022.

Eine Kunstplattform zwischen Ost und West. Die wichtigste internationale Messe für zeitgenössische Kunst im Zentral- und Ost-Europa-Raum. Ein Ort des Handels, aber vor allem auch der sozialen Begegnung – all das möchte die viennacontemporary sein. Auch wenn sie sich im vergangenen Jahr zu einer Non-Profit-Organisation gewandelt hat, die wichtigsten thematischen Pfeiler sind nach wie vor dieselben. Durch eine örtliche Veränderung will man einmal mehr unterstreichen, dass man die Messe als Networking-Plattform sieht und dass Qualität vor Quantität steht. Denn erstmalig wird die viennacontemporary heuer im Kursalon im Stadtpark stattfinden.

Kunst aus den CEE-Staaten

Auf Kunstinteressierte sowie Sammlerinnen und Sammler warten bei der heurigen Ausgabe 62 Galeriepräsentationen aus 17 Ländern auf drei Ebenen, darunter sind heimische und einflussreiche internationale Galerien, vor allem werden auch außergewöhnliche Präsentationen aus dem Osten Europas angekündigt. „Unser Alleinstellungsmerkmal bleibt der Schwerpunkt auf CEE-Staaten“, sagt Geschäftsführer Markus Huber im Interview. „Das hat sich ja schon seit elf Jahren etabliert. Gleichzeitig heißt Ost-West immer auch aufstrebend gegenüber etabliert. Wir möchten unsere Rolle als Vernetzungsplattform für die lokale und die internationale Kunstwelt weiter stärken.“

Und der künstlerische Leiter Boris Ondreicka betont: „Wir sind nicht mehr als eine Messe. Aber wir versuchen, die Grenzen auszuloten, was eine Messe alles sein kann. Wenn man am Samstagvormittag zu einem Markt geht, macht man das ja auch nicht nur, um Obst zu kaufen, sondern auch, weil man Freunde treffen will. Der Kursalon wird also eine besondere Atmosphäre bieten, die auch sozialen Austausch und Diskurs ermöglichen soll.“ Unterstützen möchte man dies mit einem umfangreichen Rahmenprogramm, Diskussionen, Musik und Vorlesungen. Die viennacontemporary hat sich zum Ziel gesetzt, auch neue Sammlerinnen und Sammler anzusprechen. „Einerseits haben wir eine große Bandbreite, was die Preise angeht“, sagt Ondreicka. „Interessierte finden Werke gut etablierter Künstler, aber auch viel von aufstrebenden Jungen um wenig Geld. Wir möchten das Signal aussenden: Habt keine Angst, jeder wird hier viel Spaß haben und Sammeln ist ein tolles Hobby, das nicht zwingend Unmengen an Geld verschlingt.“ Neulinge können sich von Guides, die in Kooperation mit der Online-Plattform Artsy gestellt werden, in das A und O des Kunstkaufs einführen lassen. Mit diesem New Collectors Program möchte man „Hürden abbauen und durch die anfangs eventuell als unübersichtlich wahrgenommene Kunstwelt begleiten“, so Ondreicka.

Bereichernde neue Einblicke in die Szene soll es für Interessierte auch durch Kooperationen mit der Universität für Angewandte Kunst und der Akademie der Bildenden Künste Wien geben. Man hat ein umfangreiches Bildungsprogramm mit internationalen Expertinnen und Experten sowie Sammlerinnen und Sammlern zusammengestellt.

„Auch wenn diese Vorlesungen an vier Nachmittagen vorrangig für Studenten wie eine späte Summer-School gedacht sind, machen wir die Diskurse auch einem breiten interessierten Publikum zugänglich“, sagt der künstlerische Leiter. In den Vorträgen soll es vorrangig um die Verbindung zwischen Kunst und dem Markt, um Nachhaltigkeit in der Kunstwelt und um ethische Fragen in Bezug auf das Sammeln gehen.

Bekenntnis zu Kunst und Politik

Den Diskurs anheizen möchte man auch mit der Panel-Diskussion zum Thema Ukraine (siehe Text unten). „Uns geht es mit Statement Ukraine darum, einzubekennen, dass sich Kunst und Kultur nicht aus politischen Strukturen und Fragen raushalten können“, sagt Markus Huber. „Anhand der Ukraine wollen wir Fragen zu Kunst und Kultur in Europa finden, die wir uns alle stellen sollten.“

Heimische Kunstschaffende stehen andererseits in der Zone1 im Mittelpunkt. Hier hat Kuratorin Tjaša Pogacar Arbeiten von in Österreich lebenden und arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern unter 40 zusammengestellt, darunter Julia Belova, Niki Kupyrova, Anne Schmidt und Selma Selman, um mittels „progressiver Positionen“ einen Einblick in die aufstrebende Wiener und österreichische Kunstszene zu bieten.

„Ist Film Kunst? Ist Kunst Film?“ Diesen Fragen an der Schnittstelle zweier Genres widmet sich ein Programmschwerpunkt im Metro-Kino am 10. 9., bei dem Filme gezeigt werden, „die keine Filme von Künstlern aus der Welt der Bildenden Kunst sind, sondern von Kurzfilmemachern kreiert wurden und auch die Kunstwelt ansprechen“, beschreibt Ondreicka. Durch diese und weitere interdisziplinäre Kooperationen, wie sie auch mit „Das weisse Haus“ und dem Wiener Konzerthaus vorbereitet wurden, möchte man die Kunstmesse „zu einem flächendeckenden Festival für Kunst und Kultur“ anwachsen lassen und die Gegend rund um den Stadtpark noch mehr künstlerisch beleben.

Mit all diesen Komponenten ist die heurige Ausgabe der viennacontemporary „das, was wir in Zukunft machen wollen. Das letzte Jahr war ein Experiment, um zu überleben. Doch heuer geht es darum, zu zeigen, wie wir auch in den nächsten Jahren sein werden“, beschreibt Geschäftsführer Huber. „Es geht uns nicht um eine Messe, wie es schon viele gibt, sondern um eine starke internationale Positionierung – und um eine, die das Thema Digitales wichtig nimmt und neu aufzieht. Gleichzeitig geht es uns darum, die Messe auf eine breitere Basis zu stellen. Es reicht heutzutage nicht mehr aus, einmal im Jahr als Schausteller aufzutreten. Vielmehr möchten wir – gerade auch dadurch, dass wir die Trägerschaft der Messe nun auf eine breitere Basis bestellt haben – Künstlern das ganze Jahr über eine Stimme geben. Und die Messe der Zukunft ist für Künstler genauso da wie für die breite Öffentlichkeit.“