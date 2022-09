Solidarität mit der Ukraine zeigen

Statement Ukraine. Im Rahmen eines Ukraine-Schwerpunktes innerhalb der viennacontemporary soll über Kunst und Krieg diskutiert, aber auch Solidarität mit ukrainischen Künstlern gezeigt werden.

Wie können ukrainische Künstler in die EU und die hiesige Szene integriert werden? Welche Symbole und Erinnerungen beeinflussen künstlerisch tätige Menschen aus diesem Land? Und wie können geflohene Künstler ihren Landsleuten helfen? Diese Fragen werden Thema des Schwerpunkts „Statement Ukraine“ sein, mit dem die viennacontemporary auch ihre Solidarität bekunden möchte.

Kunst und Kultur im Krieg

Gestartet wird mit einem Panel und einer Ausstellungseröffnung. Um den Worten Taten folgen zu lassen, gibt es zusätzlich einen NFT Drop zugunsten ukrainischer Hilfsorganisationen. „Einerseits wollen wir in der Paneldiskussion besprechen, was es braucht, um die Integration von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern voranzubringen, andererseits auch darüber debattieren, welche Rolle Kunst und Kultur im Krieg spielt“, gibt Yana Barinova Auskunft, die für die viennacontemporary als Development Officer tätig ist und zuvor Kulturstadträtin von Kiew war.

Sie kündigt im Interview auch ein Statement des ukrainischen Kulturministers als Videobotschaft an – und ist der Meinung, dass eine Harmonisierung der Gesetzgebung und Expertise nötig wäre, um die Verbindung der Ukraine mit anderen Ländern Europas in Sachen Kultur voranzubringen. Die Paneldiskussion findet in der Aula der Wissenschaft am 7. 9. statt.

Gleichzeitig wolle man auch künstlerisch darüber reflektieren, „wie Kunst und Kultur in Kriegssituationen überlebt und was Europa von der Ukraine lernen kann“, so Barinova. Dabei soll vor allem die Ausstellung „The Cockerel with Black Wings: A recovered heirloom“ beim Kooperationspartner „Das weisse Haus“ erhellend sein. Gezeigt werden Werke von ukrainischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die sich damit beschäftigen, welche Rolle verlorene und potenzielle Erbstücke für Kunst spielen. Kuratiert von Kateryna Filyuk nimmt die Sonderschau auch Bezug auf die sowjetische Dekofigur eines Hahns, der zum Symbol für die ukrainische Widerstandskraft und Ausdauer wurde. Der Hahn habe zwar keinen hohen künstlerischen Wert, aber könne sehr wohl ein neues Erbstück werden, er sei ein banaler Gegenstand, der aber für die künftigen Generationen von Ukrainerinnen und Ukrainern große Symbolkraft besitzt. Künstler suchen nach etwas, an dem man festhalten könne. „Wir wollen nachforschen, wie wichtig traditionelle Symbole für die vielen Millionen Ukrainer sind, die ihre Heimat verlassen haben – und künstlerisch danach suchen, welches die Symbole sind, die uns an unser Heimatland und unsere Identität erinnern“, sagt Barinova.

Kunstverkauf über digitale Plattform

Zusätzlich zu den Diskussionen und der Ausstellung werden auf Initiative von viennacontemporary ukrainische Künstlerinnen und Künstler mit internationalen Vertretern der Krypto-Szene zusammengebracht. Gemeinsam werden Arbeiten auf digitalen Kunstplattformen veröffentlicht, deren Einnahmen für wohltätige Zwecke in der Ukraine gespendet werden. „Wir haben große Namen aus der Ukraine und aus der Krypto-Szene und hoffen, alle Werke, die auf dem größten NFT Marktplatz auf der Plattform Tezos veröffentlicht werden, verkaufen zu können“, sagt Barinova. „So möchten wir eine Solidaritätsgeste schaffen, Kunst aus der Ukraine international sichtbarer machen und zeigen, was Kunstmessen auch für das Gemeinwohl tun können.“

Musikalische Improvisationen

Der heimische Musiker Christian Fennesz gibt im Rahmen der viennacontemporary ein Konzert im Schubertsaal des Wiener Konzerthauses.

Was können sich die Zuhörer von Ihrem Konzert erwarten?

Christian Fennesz: Jedenfalls ein starkes emotionales Erlebnis. Meine Musik ist ja elektronisch, sehr stark am Gitarrensound orientiert. Sie ist melodisch und gleichzeitig Noise-mäßig – außerdem ist sie von großer Dynamik gekennzeichnet. Das Schwanken zwischen Melancholie und Abstraktion macht sie aus.

Wie werden Sie Ihren Auftritt bei der viennacontemporary genau aufbauen?

Fennesz: Es wird ein Fennesz-Solokonzert. Ich werde Teile meiner letzten Alben spielen, aber auch Dinge, die ich gerade in Arbeit habe. Also kann das Publikum auch etwas hören, das noch nie live gespielt wurde. Ich probiere gern vor Publikum aus. Somit werde ich auch dieses Mal etwas von dem ganz Neuen einstreuen.

Inwiefern ist der Kontext einer Kunstmesse für Sie auch Inspirationsquelle?

Fennesz: Im Rahmenprogramm einer Kunstmesse aufzutreten, kann durchaus etwas bewirken für das Konzert. Ich arbeite immer sehr improvisatorisch. Dabei reagiere ich stark auf die Situation vor Ort, auf die Leute, auf den Saal. Insofern ist jedes meiner Konzerte anders.