Gebrauchtwagen bis zu 7600 Euro teurer als vor der Pandemie

Wer sich einen Gebrauchtwagen zulegen will, hat dafür zuletzt tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Gebrauchtwagenpreise in Österreich lagen im August im Schnitt bei 27.472 Euro, ein Plus von 15,6 Prozent oder 3700 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus Marktdaten der Gebrauchtwagenplattform AutoScout24 hervor.

„Noch immer ist kein Ende des Preiszuwachses in Sicht. Vor der Pandemie im August 2019 kostete der Wagen aus zweiter Hand noch 19.859 Euro, also um 7600 Euro weniger. Aber auch vor einem Jahr, im Sommer 2021, lagen die Durchschnittskosten noch um 3700 Euro unter dem aktuellen Preisniveau“, erläutert Alexander Vysek, Head of Sales der Gebrauchtwagenplattform AutoScout24 in Österreich.

Größtes Plus in oberer Mittelklasse

Die größte Preissteigerung gab es bei gebrauchten Autos in der oberen Mittelklasse mit 17,4 Prozent, der Durchschnittspreis lag hier bei 31.737 Euro. Für einen gebrauchten Kleinwagen waren im August durchschnittlich 15.110 Euro zu berappen und damit um 14,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ein Gebrauchtwagen in der Mittelklasse schlug im Durchschnitt mit 25.731 Euro zu Buche und verteuerte sich damit im Jahresvergleich um 14 Prozent. Den geringsten Preisanstieg gab es bei gebrauchten Sportwagen, die mit 61.679 Euro um 2,4 Prozent mehr kosteten als im vergangenen Jahr.

Vor allem für Gebrauchtwagen, die zwischen zehn und 20 Jahren alt sind, mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im August tiefer in die Tasche greifen. Um 33 Prozent stiegen die Preise in dieser Alterskategorie auf durchschnittlich 10.473 Euro. Auch die Preise für Autos zwischen fünf und zehn Jahren zogen stark an und verteuerten sich um knapp 30 Prozent auf 21.574 Euro.

Die Berechnungen basieren auf Daten von rund 100.000 Inseraten aus den beiden Österreich-Portalen von AutoScout24.

