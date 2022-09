Ö3 und der "20.000-Euro-Anruf": Wer zahlt den Gewinn?

Der Privatsender warf Ö3 vor, mit Gebührengeldern finanzierte Geldbeträge auszuspielen. Ö3 kontert, Preisgelder seien Teil der Kooperation.

Anruf von einer unbekannten Nummer? Der Radiosender Ö3 würde "schwer empfehlen", bei einem solchen im September abzuheben. Es könnte 20.000 Euro bringen, wenn man sich mit den Worten "Ich höre Hitradio Ö3" meldet. Beworben wird hier die Aktion "20.000-Euro-Anruf". Beim Privatradiosender Kronehit stößt die auf wenig Freude: Ö3 würde lediglich kopieren, was Kronehit bereits seit 15 Jahren mache. Und dabei Gebührengelder ausspielen.

Stattdessen könnte man angesichts der Teuerungswelle 100 GIS-Zahler von der Gebühr befreien oder die Gebühr für alle um ein paar Cent senken. Und öffentlich-rechtliche Gewinnspiele den Österreichischen Lotterien überlassen.

Gegenüber dem "Standard" verteidigte Ö3-Senderchef Georg Spatt die Aktion. Das Preisgeld komme "natürlich nicht aus den Gebühren", sondern sei Teil der Kooperation mit dem Partner Otto-Versand. Gewinnspiele, Mitmachaktionen oder Promotions würden seit jeher zum fixen Ö3-Repertoire gehören. Und: "In unserer Herbstplanung sind wir davon ausgegangen, dass es bei vielen unserer Hörer:innen heuer ein sehr hohes Maß an Sensibilität und Aufmerksamkeit für das eigene Haushaltsbudget geben wird. Man sei "eben mit dieser Topicality in den September gestartet."

(red.)