Nach jahrelanger Debatte: Wiens Neuer Markt jetzt mit Tiefgarage

Erste Überlegungen gab es bereits vor 20 Jahren. Nun wurde die viergeschoßige Anlage mit 364 Pkw-Stellplätzen eröffnet. Rund 60 Millionen Euro wurden investiert.

Großer Bahnhof für eine Tiefgarage: Am Neuen Markt in der Wiener Innenstadt ist am Dienstag eine viergeschoßige Anlage eröffnet worden, die über 364 Pkw-Stellplätze unter der Oberfläche des historischen Platzes verfügt. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft wohnten der feierlichen Inbetriebnahme bei. Diese war der Schlusspunkt einer rund zwei Jahrzehnte lang dauernden Debatte und Planungsphase. Auch der Platz selbst wurde neu gestaltet.

Schon vor mehr als 20 Jahren wurde überlegt, eine Garage am Neuen Markt zu errichten. Proteste von Anrainerinnen und Anrainern sowie Kaufleuten, die um Ruhe und Kundschaft fürchteten, waren die Folge. Verkehrsplaner wiederum warnten vor mehr Autos, der Bezirk - vor allem ÖVP-Vorsteherin Ursula Stenzel - vor einer massiven budgetären Belastung. Zahlreiche Verhandlungsrunden und Gespräche führten schließlich zu einer Einigung. Letztendlich konnte der private Betreiber, die Best in Parking AG, vor mehr als drei Jahren mit dem Bau beginnen.

Tiefe von 14 Metern

Rund 60 Millionen Euro wurden investiert. Die Garage ist über den Albertinaplatz sowie die Tegetthoffstraße zu erreichen. Gegraben wurde bis in eine Tiefe von 14 Meter. Wer einen Stellplatz dort aufsucht, zahlt 2,20 Euro für die erste Stunde - also so viel wie an der Oberfläche. Die Folgestunde kostet 3,50 Euro, das Abendpauschale schlägt mit 6 Euro zu Buche. Anrainerinnen und Anrainer können auch vergünstigte Dauerparkplätze mieten, und zwar zu einem Preis von 189 Euro im Monat.

Neu gestaltet wurde in Kooperation mit der Stadt auch die Oberfläche des Platzes. Der Chef der Betreiberfirma, Johann Breiteneder, verwies auf die Transformation einer "Verkehrshölle" hin zu einem "urbanen Wohnzimmer". Denn an der Oberfläche wurden Stellplätze reduziert. Bäume, Beete, Sprühnebelduschen und ein neuer Belag sollen die Aufenthaltsqualität für Passanten erhöhen. Restauriert wurde auch der zentrale Donnerbrunnen mit seinen prägnanten Bronzefiguren.

Lob von Ludwig

Bürgemeister Michael Ludwig (SPÖ) lobte das Bauwerk: "Es ist in der Tat ein beispielgebendes Projekt." Die Zusammenarbeit des privaten Betreibers mit der Stadt und dem Bezirk wurden als vorbildlich gepriesen. Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck berichtete, dass in einer ersten Umfrage die überwiegende Mehrheit der Kaufleute Zustimmung zur Garage geäußert hätten. Auch Beistand von oben wurde erbeten: Teil des Festakts war auch eine Segnung durch Dompfarrer Toni Faber.

(APA)