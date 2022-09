Strompreisbremse nach Geschlecht

Wenn man in der heutigen Zeit bestehen wolle, würde man sagen, müsse man sich eben warm anziehen. Und da würde ich jetzt meine Trumpfkarte ziehen.

Langsam fürchten sich selbst die Hartgesottensten vor dem Herbst. Noch ist es zwar warm, aber bald werden wir ans Heizung-Aufdrehen denken. Vor diesem Hintergrund hört man es natürlich gern, dass die Regierung eine „Strompreisbremse“ ausarbeitet. Derzeit ist die Rede davon, Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen bei den Stromkosten zu unterstützen. Ich habe es mir angesehen, ich würde wenig genug verdienen. Trotzdem mache ich mir Sorgen. In meiner Altbauwohnung kann man nämlich eine Kerze ausblasen, indem man sie an einem windigen Tag auf den Tisch stellt.

Und ich fürchte, die zugigen Fenster in meiner Miet­wohnung werden bei der Strompreisbremse nicht berücksichtigt. Man wird sagen: Zugige Fenster sind ein Luxus wie ein Tesla oder Fassadenbeleuchtung.

Außerdem sind 19 Grad Raumtemperatur genug. Ich solle mir nur ein Beispiel an Deutschland nehmen, wo in allen öffentlichen Gebäuden eine Raumtemperatur von 19 Grad vorgeschrieben sein wird. Wenn man in der heutigen Zeit bestehen wolle, würde man sagen, müsse man sich eben warm anziehen. Und da würde ich jetzt meine Trumpfkarte ziehen. In einer Studie wurde nämlich nachgewiesen, dass Frauen eine um drei Grad höhere Raumtemperatur brauchen als Männer. Wir fühlen uns bei 25 Grad am wohlsten, Männer bei 22 Grad. Lässt man uns also in einem Raum mit 19 Grad arbeiten, sind wir die ganze Zeit mit Kniebeugen-Machen, Teekochen, Husten und Schnäuzen beschäftigt.

Während unsere Kollegen sich nur ein bisschen die Hände reiben müssen, um in aller Ruhe zum nächsten Karrieresprung anzusetzen. Das ist Frauendiskriminierung via Thermostat! Das wird Widerstand erzeugen. Ich bin dafür, dass das Geschlecht in der Strompreisbremse mitberücksichtigt wird.

("Die Presse Schaufenster" vom 02.09.2022)