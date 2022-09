Wie ein Chip-Millionär Taiwan verteidigen will

Robert Tsao hat ein Vermögen verdient. Nun spendet er 33 Millionen Euro, um sein Land gegen Chinas Kommunisten zu rüsten.

Robert Tsao trat vergangene Woche ins Blitzlichtgewitter der Fotojournalisten. Der bereits ergraute Geschäftsmann hatte auf seiner eigens einberufenen Pressekonferenz in Taipeh eine dringliche Botschaft an seine Landsleute: „China ist bestrebt, Taiwan anzugreifen“, sagte der 75-Jährige. Wer daran zweifele, würde sich nur selbst belügen. „Ich werde jedoch nicht zulassen, dass die Kommunistische Partei Chinas Taiwan in ein zweites Hongkong verwandelt“, sagte Tsao, der als einer der erfolgreichsten Unternehmer des Inselstaats gilt: „Das ist mein Versprechen an euch.“

Ausbildung von Zivilisten

Und dafür greift der Taiwanese nun tief in die eigenen Taschen. Tsao legt umgerechnet 33 Millionen Euro seines Privatvermögens auf den Tisch, um seine Heimat im Falle einer chinesischen Invasion zu wappnen. Zwei Drittel davon sollen in die Ausbildung von insgesamt drei Millionen Zivilisten gehen, der Rest in professionelle Schützen investiert werden.

Die Geschichte des exzentrischen Geschäftsmannes wirft auch ein Schlaglicht auf die komplizierte Beziehung zwischen Taiwan und China, die sich in den vergangenen Jahren entfremdet haben. Tsao brachte es bereits vor Jahrzehnten zu Reichtum, als Gründer des Halbleiter-Produzenten United Microelectronics Corp“ (UMC) profitierte er vom Aufstieg Chinas.