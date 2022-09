Wie kann die Versorgung mit Medikamenten sichergestellt werden?

Podiumsdiskussion. Probleme bei Lieferketten haben zu Engpässen bei Medikamenten geführt. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörterten Experten die Probleme und zeigten Lösungen auf.

Die Suche nach immer günstigeren Produktionsstätten haben in vielen Bereichen dazu geführt, dass die Herstellung ganzer Warengruppen in weit entfernte Länder verlagert wurde. Der Preis dafür sind weite und lange, nicht nachhaltige Lieferketten. Werden sie unterbrochen, fehlen meist lokal produzierte Alternativen. Auch bei Medikamenten und Medizinprodukten machte sich die Coronakrise bemerkbar: Grenzen wurden schwer oder gar nicht passierbar, Frachtcontainer waren für Wochen während diverser Lockdowns in chinesischen Häfen blockiert. Fehlen Wirkstoffe oder fertige Medikamente, dann spüren das die Konsumenten.

Bei einer Podiumsdiskussion Ende August in der „MQ Libelle“ im Wiener Museumsquartier erörterten Thomas Veitschegger, Präsident Österreichischer Apothekerverband, Christa Wirthumer-Hoche, Leiterin der AGES Medizinmarktaufsicht, Bernhard Ecker, Präsident des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) und Andreas Windischbauer, Präsident des Verbandes der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler, die aktuellen Probleme und mögliche Lösungen bei drohenden Lieferengpässe. Es moderierte Köksal Baltaci, Redakteur der Tageszeitung „Die Presse“.

Kein neues Problem

Die Problematik ist nicht neu, wie Christa Wirthumer-Hoche aus langjähriger Erfahrung weiß. „In den vergangenen Jahren beschäftigen uns vermehrt Lieferengpässe. Die Ursachen sind vielschichtig. Die Hälfte der Gründe liegt bei der Herstellung. Es kann sein, dass gewisse Ausgangsmaterialien nicht mehr vorhanden sind. Das betrifft nicht nur den Wirkstoff, sondern auch Hilfsstoffe und Startmaterialien, die wir zur Herstellung von Arzneimitteln benötigen. Und es gibt Probleme bei der Produktion. Wenn der Bedarf von heute auf morgen steigt, wie zu Beginn der Coronakrise, als es einen erhöhten Bedarf an Medikamenten für Spitalspatienten gab, kommt die Produktion nicht nach.“

Es sind aber nicht nur unvorhersehbare Ereignisse, die den Nachschub an Arzneimitteln ausbremsen, sondern banale Profitinteressen. „Wir können feststellen, dass es zu Fusionen von Unternehmen kommt. Dabei werden Produktpaletten bereinigt und es wird effizienter gearbeitet. Produktionsbereiche, vor allem im Bereich der Generika, werden vor allem in den asiatischen Raum ausgelagert, um Kosten zu reduzieren. Wenn es zu weiteren Fusionen von Pharmafirmen kommt, ist eine neuerliche Reduktion der Herstellungsorte zu erwarten. Diese Schritte in Richtung Monopolisierung schaffen Abhängigkeiten von einem Hersteller“, so Wirthumer-Hoche. „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr in Abhängigkeiten von gewissen Regionen der Welt und auch von bestimmten Herstellern begeben. Hinzu kommt der Transportweg, wo es ebenfalls zu Verzögerungen kommen kann.“

Apotheker schließen Lücke

Damit in Österreich keine Probleme bei der Versorgungssicherheit auftreten, schließen die heimischen Apotheker so manche Lücke durch geschickte Besorgungsstrategien. „Eine Erhebung hat gezeigt, dass 80 Prozent der Lieferengpässe nicht ganz Europa betreffen, sondern einzelne Staaten der EU. Mit einer besseren Kommunikation untereinander können wir uns besser gegenseitig aushelfen. Das ist nicht immer möglich. Die bessere Kommunikation und das EU-Netzwerk, das gerade aufgebaut wurde, hilft“, meint Wirthumer-Hoche.

Auch auf EU-Ebene ist man nicht untätig. So wurden als Reaktion auf die Coronakrise eine neue Gesetzgebung erlassen und Expertengruppen gebildet, die sich speziell mit Lieferengpässen auseinandersetzt. Jene Arbeitsgruppe, die sich mit Arzneimitteln beschäftigt, wurde bereits gegründet, im März kommenden Jahres soll eine weitere ihre Arbeit aufnehmen, die sich um Medizinprodukte kümmert. Wirthumer-Hoche: „Wir haben während der Coronakrise leidvoll erleben müssen, dass das eine oder andere Medizinprodukt nicht verfügbar war.“

Abhängigkeiten verändern

Herkunftsort von vielen Wirkstoffen – Ausgangsmaterialien für Medikamente – und fertigen Chargen von Arzneimitteln sind Indien und China. Diese Abhängigkeit wurde bereits im Jahr 2020 festgestellt. Geändert hat sich daran aber nichts, sondern im Gegenteil. „Sie hat sich sogar noch verstärkt. Was die Wirkstoffe anbelangt, stammen etwa 80 Prozent für generische Produkte aus dem asiatischen Raum“, erklärt Wirthumer-Hoche. „Um diese Abhängigkeit zu mildern, müssen wir überlegen, welche Produktionsstätten wieder nach Europa zurückkommen können. Hier ist die Politik gefordert, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Produktion wieder in Europa stattfindet. Thomas Veitschegger unterstreicht, dass Apotheker bereits seit langer Zeit mit Lieferproblemen zu kämpfen haben. „Während der Coronakrise trat das noch viel eklatanter zutage und wurde medial aufgenommen. In einer durchschnittlich großen, österreichischen Apotheke ist das Personal zwei Stunden am Tag damit beschäftigt, dass diverse Lieferproblematiken nicht zu einem Versorgungsengpass der Bevölkerung führen“, weiß er aus der Praxis.

Und liefert gleich ein Beispiel: „Es gibt ein Standard-Antibiotikum, das derzeit einfach nicht lieferbar ist. Wird es verschrieben, sucht der Apotheker ein vergleichbares und gleichwertiges Präparat. Er schaut, ob es auf Lager oder im Großhandel verfügbar ist. Eventuell muss eine Rücksprache mit dem Arzt erfolgen, um danach den Patienten zu versorgen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Schwierig wird es, wenn wir etwas aus dem Ausland besorgen müssen. Dann gibt es einen Kostenvoranschlag für die Sozialversicherung, um die Preissituation und Aufschläge zu dokumentieren. Erst dann dürfen wir das Medikament besorgen. Es gibt oft verzweifelte Patienten, die eine Apotheken-Rallye hinter sich haben, um noch irgendwo etwas zu bekommen. Es wäre ein erweiterter Notfallparagraph nötig, damit wir entscheiden können, dass ein Patient das Medikament B bekommt, wenn Medikament A nicht verfügbar ist. Hier wäre ein größerer Spielraum für Apotheker wünschenswert und hilfreich.“

Andreas Windischbauer, Präsident des Verbandes der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler, betont, dass Engpässe jede Art von Medikamenten betreffen kann. „Wir erkennen kein Muster. Es ist unsere Leistung, die wir erbringen, damit man nur die Spitze des Eisbergs sieht“, erläutert er die Aufgabe von Apotheken und Großhandel. „Wir haben etwa 12.000 Artikel im Warenverzeichnis und bei zwanzig Prozent der Artikel gibt es Probleme. Sei es durch Verkehrsprobleme, Medikamente stehen auf der BASG-Liste (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Anm.), sie sind nur mit Termin oder eingeschränkt lieferbar oder kontingentiert. Wir beobachten eine Verknappungssituation. Das wird von der Öffentlichkeit nur selten bemerkt, da alle handelnden Personen, von der Industrie bis zur Apotheke, immer wieder Lösungen finden. Liefersituationen sind nicht mehr vorhersehbar. Hat ein Hersteller irgendwo ein Problem, dann schwappt das auf andere über, die eigentlich lieferfähig wären. Aber sie können nicht auf einmal etwa 40 Prozent mehr liefern. Alles ist weniger planbar geworden. Deshalb müssen wir viel mehr auf die Informationsweitergabe achten, damit Ärzte und Apotheker eine Chance haben, mit den Patienten eine Lösung zu finden, wenn ein verordnetes Medikament nicht erhältlich ist.“

MELDEREGISTER FÜR MEDIKAMENTE Ein Hilfsmittel zur Bewältigung ist die BASG-Liste, ein Melderegister, in dem Engpässe verzeichnet sind. „Auf der Website des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen gibt es ein Register, in dem seit dem 1. April 2020 Firmen, die ein Problem mit der Lieferbarkeit haben, das entsprechende Produkt eintragen müssen. Die Information, ob es gar nicht, eingeschränkt oder nur in gewissen Packungsgrößen verfügbar ist, muss publiziert werden“, erklärt Wirthumer-Hoche. „Wenn möglich wird auch bekannt gegeben, wann ein Artikel wieder lieferbar sein wird und weshalb es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Diese Informationen sind öffentlich. Ein verschreibender Arzt kann überprüfen, ob jenes Produkt, das er verordnen möchte, auch lieferbar ist. Das soll verhindern, dass der Patient erst in der Apotheke erfährt, dass ein Medikament nicht verfügbar ist.“

Zentralisierung ist ein Problem

Wo es früher eine verlässliche Planbarkeit gab, muss heute immer kurzfristiger agiert werden – und Lieferverzögerungen betreffen eine große Anzahl an Präparaten, erläutert Andreas Windischbauer: „Das sind deutlich mehr als 350 Produkte. Wir bilden die Realität ab, wie lang etwas nicht lieferbar ist. Wenn wir eine Lieferung nicht bekommen, gibt es bereits eine Verknappung. Diese Kurzfristigkeiten sind dramatisch gestiegen. Das ist nicht nur von Herstellungsproblematiken abhängig, sondern auch von den Transportwegen, wenn sich etwa in Schanghai die Schiffe stauen. Hätte die Blockade des Suezkanals länger gedauert, wären die Probleme noch viel gravierender geworden. Zudem gibt es in Europa seitens der Industrie eine Konzentration von Logistikzentren. Früher hatte jeder Hersteller ein Lager in Österreich, heute sind sie zusammengefasst. Wir werden aus Mailand beliefert, aus Deutschland oder aus Holland, wo auch immer sich die Zentrallager befinden. Wenn es zu solchen Konzentrationen kommt, wird die ,Just in Time‘-Situation anfälliger. Das mussten wir während der Coronakrise lernen. Das Produkt, ein Antibiotikum etwa war vorhanden, aber der Hersteller musste aus Mailand liefern und hatte am Brenner große Probleme mit den Lkws. Wenn sich eine Lieferung bei steigendem Bedarf um ein paar Tage verzögert, ist das ein Problem. Die gesamte Kette ist anfälliger geworden.“

Der Preisdruck ist gestiegen

Bernhard Ecker, Präsident des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich, sieht die Situation als nicht besonders dramatisch. „Es gibt mehr als 18.000 Arzneimittelspezialitäten in Österreich, davon sind 350 eingeschränkt oder nicht lieferbar. Von den 350 sind etwa 211 auf einer Liste, die es dem Großhandel nicht erlaubt, Parallelhandel zu betreiben. Das betrifft ein Prozent aller verfügbaren Produkte. Das Thema ist vorhanden, aber wie groß die Bedeutung ist, die es für den Endverbraucher hat, weiß ich nicht. Von einem großen Problem kann man nicht sprechen“, ist Ecker überzeugt.

Doch auch er weiß über die zahlreichen Schwierigkeiten in der Branche: „Natürlich ist der Preisdruck sehr hoch. Kostendruck führt natürlich zur Konzentration auf wenige Produktionsstätten. Speziell Generika unterliegen diesem Kostendruck in der Produktion. Bei innovativen Präparaten ist es kaum der Fall. Sie werden nicht in Indien oder China produziert, sondern meistens in Europa oder in den USA hergestellt. Dabei kann man aber nicht ausschließen, dass einzelne Komponenten aus dem fernen Osten stammen. Eine Pharmaproduktion ist ein extrem komplexer Prozess und ist vergleichbar mit einem Auto. Es besteht aus sehr vielen Einzelbestandteilen und wird nicht an einem Ort vollständig produziert.“

PARALLELHANDEL Ein probates Hilfsmittel ist der Parallelhandel. Mangelt es in einem Land an einem bestimmten Medikament, kann es aus einem anderen EU-Staat importiert werden. Es gibt in Europa unterschiedliche Preisgefüge. Die Preisbildung am Pharmamarkt ist nicht frei, sondern sie wird staatlich festgesetzt, deshalb kommt es zu Unterschieden. Also kann ein Produkt, dessen staatlicher Preis in einem Land niedriger festgesetzt ist, in eines mit einem höher festgesetzten Preis exportiert werden. Das ist aber nicht immer möglich: Medikamente, die sich auf der BASG-Liste finden, sind vom Parallelhandel ausgeschlossen. Die BASG-Liste ist ein Melderegister, in das Pharmafirmen einmelden müssen, wenn es ein Problem mit der Verfügbarkeit bestimmter Medikamente geht.

Stabile Situation in Österreich

Andreas Windischbauer ist überzeugt, dass die Situation in Österreich, verglichen mit anderen Ländern in Europa, noch gut sei. Dennoch ortet er ein lokales Problem: „Der Nachteil liegt darin, dass wir ein relativ reiches Land sind, aber sehr niedrige Preise haben. Die günstigste Aufschlagsgruppe geht bis sechs Euro und in ihr sind seit zwanzig Jahren 70 Prozent aller Arzneimittel enthalten. Da alle Kosten im Laufe der Jahre steigen, müsste diese Gruppe erodieren, also kleiner werden. Das tut sie durch von oben verordnete Preissenkungen aber nicht. Deshalb wird rationalisiert, Fabriken werden zusammengelegt. Wir, in Österreich, können nichts konzentrieren und nirgends einsparen. Das ist ein Weg, der nicht gut ist. Die Standardversorgung der Österreicher ist einfach viel zu billig geworden.“

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, fordert Apothekerverbands-Präsident Veitschegger eine Standortorientierung zurück nach Europa. „Etwa 90 Prozent des Penicillins wird in Indien oder China erzeugt. Das brauchen wir aber unbedingt. 60 Prozent von Paracetamol, ein fiebersenkendes Schmerzmittel, wird auch dort erzeugt und 50 Prozent des Ibuprofens“, so der Experte. „Ich befürchte, es wird zu einer Verschärfung des Problems kommen. Wir haben am Beginn des Krieges in der Ukraine gesehen, dass Schmerzmittel und Antibiotika schwerer lieferbar waren. Wäre die Versorgung aus China nicht mehr sichergestellt, dann sind wir wirklich in Schwierigkeiten.“ Dem schließt sich Wirthumer-Hoche an: „Paracetamol ist eine Allerweltsubstanz. Man sollte die Produktion dieses kleinen Moleküls wieder nach Europa bekommen.“

Langfristig EU-weit denken

Es sind Strategien für die Zukunft gefragt, stellt auch Bernhard Ecker fest: „Kurzfristig wird man an der Situation nichts ändern können, bei langfristigen Strategien müssen wir EU-weit denken, denn Österreich ist zu klein für eine Lösung. In Zukunft müssen Versorgungswege besser gestaltet werden. Es gibt eine EMA-Verordnung, die bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden soll, in deren Rahmen man die Versorgungssituation in größeren Dimensionen angeht.“ Wirthumer-Hoche ergänzt, dass es bis zum Jahr 2025 eine europäische Datenbank geben soll, in der alle Lieferengpässe erfasst sind. Zudem sollen Krankenhäuser ihren Bedarf selbst abschätzen. Bisher war es die Aufgabe der Industrie zu berechnen, wie viel eines Arzneimittels in einem Land benötigt werden.

Ecker fordert, dass Unternehmen Produktionsprozesse in Europa und der westlichen Welt halten sollten, um sich möglichst unabhängig von Zulieferern aus Fernost zu machen: „Das wird nur bei innovativen Produkten stattfinden können, die neu entwickelt werden oder vor Kurzem entwickelt wurden.“ Denn, so Veitschegger, man müsse bedenken, dass ein Großteil der Bevölkerung aus Kostengründen mit Generika versorgt wird, die im Ausland hergestellt werden: „Für diese Produkte brauchen wir auch europäische Arzneistoffe, denn sie sind versorgungsrelevant.“

Bevorratung als Lösung?

Eine Bevorratung – was die naheliegendste Idee wäre – ist nicht für alle Produkte machbar. „Dass Wirkstoffe für eine gewisse Zeit vorrätig sind, um Engpässe zu überbrücken, ist sinnvoll“, meint Christa Wirthumer-Hoche. „Wir überlegen, ob es einen gewissen Stamm an Arzneimitteln geben soll, die bei den Herstellern, im Großhandel und in Apotheken vorrätig sind. Die Frage, welche Produkte das sein sollen, ist nicht einfach zu beantworten.“

Bei gewissen Medikamenten spricht sich Bernhard Ecker für eine Bevorratung aus: „Wenn es um lebenserhaltende Arzneimittel wie Insulin oder Präparate für seltene Bluterkrankungen geht, bevorraten Firmen sehr wohl inhouse eine bestimmte Menge für den Fall eines Produktionsausfalls.“

Die Podiumsdiskussion Ende August rückte das Thema der Versorgungssicherheit bei Medikamenten in Österreich wieder ins Licht der Öffentlichkeit. Denn dank Österreichs Apothekern haben Patienten bisher kaum etwas bemerkt, wenn bestimmte Medikamente Mangelware wurden. Auf eine dauerhafte Lösung drohender Lieferengpässe und die Zurückholung von Produktionsstätten nach Europa wird man wohl auf weitere politische Entscheidungen warten müssen.