Land am Strome

Gegen Ende des Sommers fliegen einem viele Insekten in die Wohnung, etwa die Strompreisbremse. In Niederösterreich tritt diese Bremsenart sogar im Doppelpack in Erscheinung.

Apropos doppelt: Die zweiköpfige Schildkröte Janus feierte in ihrem wohltemperierten Genfer Museum den 25. Geburtstag. Das rechte Gehirn des Tiers ist dominanter, das linke phlegmatischer: Es hat für Streitereien nun wirklich keinen Kopf. Hoffentlich muss man im Museum aber nicht pro Kopf und Nase Eintritt zahlen.

Ihre Köpfe stecken in Ostösterreich auch die Schüler wieder zusammen, die Corona-Infizierten aber mit Maske. Außer in der Pause, da verbringen sie ihre Zeit in einem eigenem Raum für Infizierte. Also wenigstens ein Schulraum, in dem die Kinder im Winter noch eine erhöhte Temperatur spüren werden können.

Trotz Energiekrise steht auch Präsidentschaftskandidat Gerald Grosz unter Strom: „Zipfel eine, Zipfel außi“, sang er in einem von ihm online gestellten Video. Sollte er dieses Wahlversprechen doch noch brechen, wäre man ihm nun auch nicht böse.

Alexander Van der Bellen wandte sich am Dienstag ebenfalls an die Österreicherinnen und Österreicher: „Das Amt des Bundespräsidenten ist nicht dafür da, zu zündeln“, erklärte er. Also muss man in diesem Winter wohl doch wieder selbst einheizen. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2022)