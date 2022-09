Grüner Atomausstieg mit Hintertür sorgt für böses Blut in Berlin

(c) AFP via Getty Images (CHRISTOF STACHE)

Der Grüne Robert Habeck hält am Atomausstieg fest, hat aber eine Hintertür eingebaut.

Der Wirtschaftsminister will Atomkraft als Reserve. Ob die benötigt wird, hängt auch von Österreich ab.

Vier technisch versierte Männer waren gekommen, um der deutschen Bevölkerung etwas zu erklären, um das sich zuvor kaum einer Gedanken machen musste: wie verhindert werden kann, dass es dunkel wird, weil es nicht mehr genug Strom gibt.

50hertz, Amprion, „Tennet“ und Transnet BW heißen die vier Unternehmen, die ausgerechnet haben, ob Deutschland es sich leisten kann, in einer Energiekrise seine letzten drei Atomkraftwerke abzuschalten. „Wir haben vorgeschlagen, alle drei Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen“, sagte 50hertz-Geschäftsführer Stefan Kapferer den versammelten Journalisten am Montagabend in Berlin. Dann das Aber: „Es ist eine politische Entscheidung.“