Wann dürfen Ukrainer in die nächste Klasse aufsteigen?

Derzeit absolvieren die Schüler ihre Deutschtests. Ob sie die Klasse trotz Erfolgs dabei wiederholen müssen, ist umstritten.

Im heurigen Schuljahr rechnet das Bildungsministerium mit einer deutlichen Zunahme ukrainischer Kinder und Jugendliche an heimischen Schulen. Bis zu 50.000 könnten es sein. Im Vorjahr sind es etwa 11.000 gewesen. In welche Klasse diese Kinder im heurigen Schuljahr gehen sollen, ist vielerorts aber noch unklar. Die Regel zur Einstufung sorgen für Verwirrung. In Schulen, Bildungsdirektionen und Ministerien gibt es unterschiedliche Auskünfte.

1. In welche Klassen werden ukrainische Kinder aufgenommen?

Prinzipiell werden ukrainische Schüler in der ihrem Alter entsprechenden Schulstufe aufgenommen. Sie sollten separat geführte Deutschförderklassen besuchen, wie alle Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht zu folgen. Die werden aber erst ab acht Kindern eingerichtet.

All diese Kinder sind zuerst sogenannte außerordentliche Schüler (a.o.-Schüler genannt). Sie werden nur in den Fächern benotet, in denen sie eine positive Note erhalten können. Am jeweiligen Semesterende werden ihre Deutschfertigkeiten mit dem MIKA-D-Test überprüft und damit über ihren weiteren a.o.-Status entschieden. Wer weiter einen solchen Status hat, darf nicht in die nächste Schulstufe aufsteigen. Das trifft auf die Mehrheit der ukrainischen Schüler zu. Immerhin wurden sie oft erst wenige Wochen vor Schulschluss aufgenommen. Sie bleiben sitzen, obwohl sie den heimischen Schülern inhaltlich aufgrund ihrer ein Jahr früheren Einschulung ins ukrainische Schulsystem oft einiges voraus sind.

2. Gibt es für sie gar keine Möglichkeit aufzusteigen?

Doch die gibt es. Es wurde bereits in der Corona-Pandemie eine Ausnahmeregelung geschaffen. Die soll auch nun angewandt werden.