Salzburg in der Königsklasse: Neue Gesichter, alte Tugenden

Ein personell wieder einmal verändertes Salzburg rang Milan am ersten Spieltag der Champions League ein 1:1 ab. Auch diese Saison erscheint ein Aufstieg nicht illusorisch.

Nach 13 Jahren des Scheiterns und der Enttäuschungen in der Qualifikation hat man sich in Salzburg mittlerweile an sie gewöhnt. Die Champions-League-Hymne ist die Ouvertüre eines jeden Abends in der Fußball-Königsklasse. Ertönt sie, dann ist Gänsehaut garantiert, bei den Akteuren auf dem Rasen wie bei den Zuschauern auf der Tribüne. Am Dienstag wurden die eindringlichen Klänge anlässlich des Heimspiels gegen den AC Milan abgespielt. Selbstverständlich war das Stadion in Wals-Siezenheim mit 29.520 Zuschauern ausverkauft.

Über die Rolle, die Salzburg in seiner vierten Champions-League-Saison in Folge spielen könnte, wurde vor dem Anpfiff viel diskutiert. Wieder einmal hatte der Klub im Sommer namhafte Abgänge zu beklagen, nicht weniger als fünf Stammkräfte folgten dem Ruf des Auslands. Und dann war da noch diese Champions-League-Gruppe E mit Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb.