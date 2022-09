Barbara Salesch richtet wieder

Seit 1999 hat sie Strafrecht-Delikte verhandelt, bis sie 2012 den Gerichtshammer abgab. Nun ist Barbara Salesch zurück, quasi unverändert und doch etwas älter.

Es ist zehn Jahre her, dass Richterin Barbara Salesch den Hammer im Gerichtssaal schwang. 2012 kam ihre letzte Sendung auf Sat.1. Für Millennials das Ende eine Ära, war Barbara Salesch doch diejenige, die den elternlosen Nachmittag versüßte, das Durchatmen nach der Schule erlaubte. Montags bis freitags immer gegen 15.00 Uhr verhandelte Salesch Strafrecht-Delikte. Zu Beginn orientierte man sich an echten Fällen und Urteilen, später ging man über zur Fiktion. Ihr größtes Publikum, so die Vermutung, stopfte sich währenddessen Tortellini in den Mund, das Hausaufgabenheft lustlos neben dem Teller aufgeschlagen.

Und wie das so ist, mit Gutem wie mit Schlechtem, kommt alles irgendwann wieder (zuletzt etwa die Hüfthose mit herausblitzendem String, einordnen muss dieses Comeback jeder und jede für sich). Eben auch die Richterikone der Nullerjahre. 2300 Folgen gab es bisher, TV-Debüt feierte man 1999. Seit Montag läuft die Serie „Barbara Salesch - Das Strafgericht“ nun auf RTL. Der Sender habe nicht locker gelassen, liest es sich in einer Mitteilung. Zur Freude der mittlerweile Ende Zwanzigjährigen. Die 72-Jährige wird nun wieder Recht walten lassen, in einer „modernen und frischeren“ Form, wie sie selbst sagt. Stichwort: Digitalisierung. Denn auf Smartphones schlummert mittlerweile unzähliges Beweismaterial und das will man nutzen.

TV-Revival der Nullerjahre

Dabei ist die Sendung nicht die einzige, die nach großen Erfolgen zu Beginn des Jahrtausends wieder aufgenommen wird. „Wetten, dass...?“ feierte bereits ein (einmaliges) Revival, auch zurück: „Der Preis ist heiß“ und „Geh aufs Ganze!“. Salesch, vor ihrem TV-Erfolg erfahrene Juristin am Landgericht Hamburg, darf dabei natürlich nicht fehlen, offen bleibt, ob Richterkollege Alexander Hold nachzieht.

Der Grund für die Rückkehr sei keineswegs Langeweile. Salesch hat seit ihrem Abschied aus dem Fernsehen ein altes Bauernhaus in Ostwestfalen gekauft und eine Galerie eingerichtet. Sie hat inzwischen einen Hund und unterrichtet Kinder in Kunst. Die Lust auf Fernsehen scheint aber immer noch ungebrochen, ebenso wie jene auf das Recht und rotes Haar. Für die neue Sendung habe sie sich in Unterlagen vertieft, neue Gesetze verinnerlicht. „Ich habe auch die Entwicklungen in der Strafprozessordnung nachgesehen. Da ist einiges dazugekommen, gerade was Neue Medien betrifft.“

Der Hunger auf Fernsehen scheint noch nicht gestillt. (c) APA/dpa/Federico Gambarini

Immer noch sollen die Fälle gespielt werden, jedoch sollen sie wieder auf „wahren Begebenheiten“ basieren. Vielleicht hat das eine leichte Steigerung des Niveaus zur Folge, ging es insbesondere in den späteren Staffeln teils um äußerst skurrile Begebenheiten. Der neue Sendetermin ist vormittags statt nachmittags, montags bis freitags um 11.00 Uhr. Der Großteil des einstigen Publikums wird hier vermutlich auf Streaming ausweichen müssen, ist die Zeit doch wenig kompatibel mit gewöhnlichen Arbeitszeiten. Auch für Schülerinnen und Schüler ist die Zeit nicht optimal, die sind aber ohnehin lieber auf TikTok.

(evdin)