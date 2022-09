Biontech prüft Expansion nach Israel

Bei einem Treffen mit der israelischen Wirtschaftsministerin Orna Barbivai sprach Vorstandschef Ugur Sahin über eine mögliche Zusammenarbeit des deutschen Biotechunternehmens und Israels in der Pandemievorsorge sowie bei der Entwicklung neuer Medikamente.

Biontech prüft eine Expansion nach Israel. Bei einem Treffen mit der israelischen Wirtschaftsministerin Orna Barbivai sprach Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin über eine mögliche Zusammenarbeit des deutschen Biotechunternehmens und Israels in der Pandemievorsorge sowie bei der Entwicklung neuer Medikamente. Dabei ging es auch um die Möglichkeit der Eröffnung eines Forschungs- und Produktionsstandort von Biontech in Israel, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Außerhalb Deutschlands ist Biontech bisher mit Standorten in den USA, der Türkei, England, Österreich und China vertreten. "Mit seinen Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist Israel zu einem Vorbild im Umgang mit der Pandemie geworden und hat wesentliche Beiträge zum Verständnis von Covid-19-Impfstoffen und ihrer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit geleistet", sagte Sahin. "Unser Ziel ist es nicht nur, technologische Lösungen für die Pandemievorsorge Israels zu evaluieren, sondern auch neue Forschungskooperationen aufzubauen." Israel galt lange als Impfvorreiter in der Pandemie und empfahl schon Ende 2021 als erstes Land eine vierte Impfung.

(APA)