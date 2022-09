Chelsea feuert Trainer Thomas Tuchel

Thomas Tuchel stolpert über das 0:1 gegen Zagreb. Die neuen US-Eigentümer „krönen" ihr 100-Tage-Jubiläum mit einer Überraschung. Auch Domenico Tedesco musste bei RB Leipzig gehen.

Chelsea, Salzburgs nächster gegner in der Champions League, hat am Mittwoch völlig überraschend Trainer Thomas Tuchel entlassen. Das teilte der Premiere-League-Klub einen Tag nach dem 0:1 bei Dinamo Zagreb mit. Tuchel, 49, hatte die Champions League mit Chelsea 2021 gewonnen und wurde Fifa-Welttrainer des Jahres. Er übernahm im Jänner 2021 von Frank Lampard und gewann vier Monate später die Champions League. Er führte die „Blues“ in die Endspiele des FA Cup und des Carabao Cup, verlor aber beide im Elfmeterschießen gegen Liverpool.

„Im Namen aller bei Chelsea FC möchte der Verein Thomas und seinen Mitarbeitern für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit beim Verein danken“, heißt es in einer Erklärung. „Thomas wird zu Recht einen Platz in der Geschichte von Chelsea haben, nachdem er in seiner Zeit hier die Champions League, den Superpokal und die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hat. „Da die neue Eigentümergruppe seit der Übernahme des Clubs 100 Tage alt ist und ihre harte Arbeit fortsetzt, um den Club voranzubringen, glauben die neuen Eigentümer, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang ist.

„Der Trainerstab von Chelsea wird das Team für das Training und die Vorbereitung unserer bevorstehenden Spiele leiten, während der Verein zügig einen neuen Cheftrainer ernennt.“

Aus im 100. Spiel

Die neuen Eigentümer, angeführt von Todd Boehly, haben Tuchel diesen Sommer unterstützt und einen Rekordbetrag für neue Spieler (Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly und Pierre-Emerick Aubameyang) ausgegeben.

Tuchel hatte in den letzten Wochen Mühe, seine Emotionen einzudämmen, wurde gegen Tottenham vom Platz gestellt und für seinen Crash mit Antonio Conte als „weitgehend schuldhaft“ eingestuft und auch in Zagreb mit einer gelben Karte belegt. In Amerikas Profisport gelten „Ausraster“ von Trainern/Managern als „No-Go“.

Leipzig trennt sich von Tedesco

RB Leipzig hat die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart gezogen und sich von Trainer Domenico Tedesco getrennt. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, als Favorit gilt Marco Rose. Der 45-Jährige wohnt in einem Leipziger Vorort, ist derzeit vertragslos, trainierte bereits Salzburg und ist mit dem RB-Kosmos bestens vertraut.

"Wir haben eine Gesamtverantwortung für RB Leipzig und wollen unsere Ziele erreichen. Daher sind wir in der Gesamtabwägung zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Vereinsmitteilung. Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen.

Tedesco muss nur 109 Tage nach dem Sieg im DFB-Pokal seine Koffer packen. Dem 36-Jährigen, der erst im Dezember als Nachfolger von Jesse Marsch verpflichtet worden war, wurde der Abwärtstrend in der Liga mit nur fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen sowie das blamable 1:4 in der Champions League gegen Schachtar Donezk zum Verhängnis. Für Tedesco wiederholen sich praktisch die Ereignisse. Schon bei Schalke 04 - seinem vor Leipzig letzten Engagement in Deutschland - war er im März 2018 nach einer Niederlage in der Königsklasse freigestellt worden.