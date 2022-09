Apple Keynote: Apple Watch Ultra vorgestellt

"Far Out"

"Far Out"

Erstmals seit der Pandemie findet die Apple-Keynote wieder live vor Publikum in Cupertino statt. Tim Cook eröffnet die Präsentation mit der neuen Apple Watch.

Drei Jahre war es still im „Steve Jobs Theatre“ in Apples Hauptzentrale in Cupertino. Jetzt ist es aber wieder so weit und Journalisten aus aller Welt nehmen an der Keynote vor Ort sowie auch vor den Bildschirmen teil. Das heißt aber auch, dass auch Apple CEO Tim Cook wieder live auf der Bühne steht und nicht einfach ein Schalter umgelegt wird, um die Präsentation einfach vom Band laufen zu lassen.

Fest steht: das neue iPhone 14 steht in den Startlöchern und es wird mit Sicherheit „das beste iPhone aller Zeiten“. Ob es auch das teuerste wird, bleibt abzuwarten. Bereits im Vorfeld gab es kritische Stimmen, darunter auch von Co-Founder Peter Windischhofer von Refurbed: „Unabhängig davon, ob sich die Menschen das noch leisten können oder nicht, versucht Apple den Konsument:innen einzureden, dass es Zeit ist für das neueste Modell – koste es, was es wolle! Wir brauchen keine neuen und besseren iPhones mit noch mehr Kameras. Wir brauchen Handys, die länger leben und einfacher reparierbar sind.“

Um 19 Uhr startet das Event mit einem Eingangsstatement von Tim Cook außerhalb des „Steve Jobs Theatre“. Eine Tradition, mit der er die Meilensteine der vergangenen Jahre zusammenfasst, bevor er auf die neuesten Geräte überleitet. Und damit verrät der Apple-Chef gleich zu Beginn, worum es heute gehen wird: das iPhone, Apple Watch und die AirPods. Gestartet wird mit der Apple Watch und einem Einspieler mit Geschichten, wie die Uhr so manchem Nutzer das Leben gerettet hat. Wie immer versucht Apple seine Geräte stark mit Emotionen zu verknüpfen.

Für die Details kommt Jeff Williams „auf die Bühne“, denn auch er ist nicht im Auditorium. Die Apple Watch 8.

(c) Apple

Der Fokus liegt einmal mehr auf Konnektivität, Fitness und Sicherheit. Zu Beginn geht es aber um die Frau und die Apple Watch. Der Zyklus-Tracker wird um eine neue Funktion erweitert: einen Rechner für den Eisprung. Zur Hilfe genommen werden dafür die Sensoren zur Temperaturmessung. Um Zykluskontrolle zu verbessern, werden die Daten der Temperatur und Puls zusammengenommen. Es soll nicht nur Frauen helfen, die schwanger werden wollen, sondern auch auf mögliche Erkrankungen wie Myome oder PCO (Polyzystische Ovarien).

Dabei sollen - im Gegensatz zu zahlreichen anderen Periodentrackern - die Daten im Besitz der Nutzerinnen bleiben.

Crash Detection - Bestandteil der Apple Watch 8

Milthilfe von Machine Learning und Algorithmen sowie zahlreichen Untersuchungen erkennt die neue Apple-Uhr jetzt auch Unfälle. Die vier häufigsten hat Apple in den Fokus genommen. Erkennt die Uhr einen Unfall, werden die hinterlegten Notfall-Kontakte innerhalb von zehn Sekunden informiert - ein kleiner Zeitpuffer, sollte es sich doch um eine Fehlmeldung halten.

(c) Apple

Bei der Akku-Kapazität hat sich nicht viel getan, hier verspricht Apple weiterhin einen ganzen Tag. Dieser ist in Cupertino aber deutlich kürzer und wird mit 18 Stunden angegeben. Neu ist aber der Low Power Mode - der erlaubt eine Akkulaufzeit von 36 Stunden.

Die Neuheiten im Überblick und ein paar Ergänzungen:

(c) Apple

Das reine WiFi-Modell kommt auf 399 US-Dollar, die Variante mit eSIM kommt auf 499 US-Dollar. Die Europreise bleibt Apple noch schuldig, die liefern wir alsbald nach. (Hinweis: Die Preise sind nicht 1:1 umlegbar, weil die Steuer noch fehlt!)

Beim Schwimmen soll die Schwimmartenerkennung verbessert worden sein: Die Uhr erkennt künftig, ob es sich um einen Armzug beim Rückenschwimmen oder doch Freistil handelt.

Die im Vorjahr angekündigte Tastatur für Apple Watch OS bleibt der Konzern aber weiterhin schuldig. Diese steht nur in der englischen Sprache zur Verfügung.

Vier Farben stehen zur Auswahl:

(C) Apple

Und auch die Apple Watch SE erhält ein Update:

Die US-Preise: Wifi: 249 Dollar Mobilfunk: 399 Dollar (c) Apple

Outdoor-Watch: Apple Watch Ultra

„Ultra verfügt über die größte Batterie, die je in einer Apple Watch verbaut wurde“ und sie heißt nicht Pro. Die an Sportler und Freunde von Titan gerichtete Uhr verspricht eine Akkulaufzeit von 36 Stunden - und im Energiesparmodus sogar bis zu 60 Stunden. Sie soll die beste Smartwatch für Sportler sein, weswegen „GPS unabdingbar ist“, das zudem absolut akkurat sein muss. Deswegen kommt L1 und LG5 GPS zum Einsatz. Dieses Dual-GPS soll „ultra genau" in der Standorterkennung sein.

(c) Apple

Der neue Action-Button soll dabei helfen, Sportprogramm besser zu steuern. Dadurch können zum Beispiel Triathleten zwischen den Disziplinen wechseln und dabei Zeiten festhalten. Der Button kommt aber mit einer zusätzlichen Funktion: Im Notfall kann ein Signal abgesetzt werden, das auch über weitere Distanzen zu hören sein soll. Generell ist der Action Button individuell belegbar. Außerdem sin die Krone und die Buttons so gearbeitet, dass sie sich auch mit Handschuhen bedienen lässt.

Wie auch bei der aktuellen Pro-Variante der Samsung Galaxy Watch gibt es eine Routenerkennung, damit man sich nicht so leicht verläuft.

Aber auch Taucher sollen mit der Uhr auf ihre Kosten kommen. Apropos: die Uhr wird 799 US-Dollar kosten (exkl. Steuern) und ab dem 27. September erhältlich sein.

Die Apple Watch Ultra wird ab dem 27. September erhältlich sein. Für 799 US-Dollar. (c) Apple

Nächstes Thema und damit wieder zurück zu Tim Cook, der ohne Umschweife zu den AirPods weiterleitet. Die neuen AirPods Pro: Dieser kommt mit einem neuen Chip, dem Nachfolger des H1. Dieser bringt bessere Audioqualität, einen maßgeschneiderten Verstärker und neuen Treibern, „der das Hörerlebnis auf ein neues Level hebt“.

Die Air Pods Pro bieten personalisiertes 3D-Audio, der verspricht, dass Audio und Klang auf persönliche Vorlieben einstellen lässt.

Ohne Geräuschunterdrückung geht es natürlich nicht und das soll doppelt so gut sein als bei den Vorgängern. Um aber sich nicht völlig in seinen Lieblingsliedern im Alltag, besonders im Straßenverkehr, zu verlieren, gibt es einen Transparenz-Modus. Damit sollen die AirPods Pro automatisch Geräusche mit einer hohen Dezimalbelastung, wie etwa ein Presslufthammer, unterdrückt werden.

Die Akkulaufzeit wurde verbessert - inklusive mit der Ladeschale verlängert sich diese auf 30 Stunden. Bei der Gestensteuerung gibt es auch eine Neuerung: Mit Streichen über den Rücken des Stöpsels kann die Lautstärke reguliert werden.

Bezüglich des Kabelsalats bei Apple gibt es kleine, aber gute Neuigkeiten: Die Ladeschale lässt sich über das Apple Watch Ladegerät laden. Das spart auf Reisen schon mal ein Kabel.

Die AirPods Pro kosten 249 Euro und sind ab dem 23. September erhältlich.