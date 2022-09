„Das ist eine sehr seltsame Art“: Durfte Armin Wolf so hart fragen?

(c) Screenshot ORF

Der ukrainische Außenminister wunderte sich über die Fragen von Armin Wolf – und verband sie mit einem Urteil über dessen Redlichkeit.

Harte, klare Worte, ganz ohne freundliche, verständnisvolle Einleitung: Das hört man selten bei Interviews mit ukrainischen Politikern. Das Gespräch mit Außenminister Dmytro Kuleba, am Dienstagabend in der „ZiB 2“ zu sehen, war also eine Ausnahme. Mit Fragen, die jedenfalls schnittig waren. Etwa dieser hier: „Warum sollten die Russen ihre eigenen Stellungen angreifen?“

Sie bezog sich darauf, dass die Ukraine und Russland sich seit Wochen gegenseitig vorwerfen, das Atomkraftwerk Saporischschja zu beschießen, das von russischem Militär besetzt ist. Die Situation ist furchteinflößend, erst gestern gab es die offizielle Warnung, dass ein Atomunfall droht. Warum also sollten die Russen schießen? So fragte Armin Wolf.