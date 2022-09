Spott und Empörung nach Einsturz neugebauter Brücke im Kongo

Bei Kinsasha brach eine Fußgängerbrücke über einen Fluß während der Eröffnungsfeier zusammen. Verletzt wurde niemand. Viele Afrikaner fragen, wieso man nicht einmal eine simple Brücke zusammenbringt.

Der Einsturz einer kleinen, neugebauten Fußgängerbrücke in einem Bezirk der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa noch während der Eröffnungszeremonie sorgt nicht nur in der Demokratischen Republik Kongo, sondern auch in anderen Staaten Afrikas für Gelächter - aber auch für Empörung.

Der Vorfall hatte sich schon am Montag ereignet: Die vielleicht zehn bis 15 Meter lange Brücke war im Bezirk Mont-Ngafula über ein Flüsschen gebaut worden, über das an dieser Stelle bisher nur ein schmaler Steg führte, der Berichten zufolge bei Hochwasser oft zerstört wurde.

Der Champagner ward gerettet

Zur feierlichen Eröffnung hatten sich viele Menschen eingefunden. Sie sahen zu, wie auf der Brücke gut gekleidete lokale Beamte, Regierungsvertreter und offenbar Militärs standen - und wie die Brücke exakt in jenem Moment einknickte und teilweise in den wenige Meter tiefer gelegenen Fluß fiel, in dem der vorderste Offizielle das Band durchschnitt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Video (siehe unten) zeigt, wie die VIPs auf der Brücke diese teils selbst, teils mit fremder Hilfe verlassen. Eine der letzten Personen auf der Brücke war übrigens ein junger Uniformierter mit Sonnenbrille, der eine noch ungeöffnete Flasche Champagner für das Eröffnungsfest hielt.

Das Video zeigt auch Zuseher, die nach dem Einsturz offenbar empört gestikulieren, während man zugleich im Hintergrund lautes Gelächter hören kann.

In sozialen Medien hat der Vorfall über die Grenzen des Landes mit seinen (vermutlich) um die 110 Millionen Einwohnern hinaus für viele Reaktionen gesorgt. Dabei werden einerseits afrikanische Politiker, Beamte und andere Mächtige ausgelacht bzw. kritisiert, weil sie offenbar nicht einmal für die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Länder sorgen könnten. Sie würden nur auf sich selbst und ihre Alliierten schauen und den Luxus suchen, während sie das breite Volk in Armut ließen.

Andere Kommentare sind allerdings auf breiterer Front selbstkritisch: So wird etwa gefragt, ob oder wieso Afrikaner bzw. die zuständigen einheimischen Ingenieure und Arbeiter unfähig seien, so etwas Simples wie eine kleine Fußgängerbrücke zu bauen.

(Reuters/wg)