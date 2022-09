Erneut schwerer Unfall mit Schlepperfahrzeugen im Burgenland

Drei Lenker lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, ehe zwei von ihnen in einen LKW fuhren. Zwei mutmaßliche Schlepper wurden festgenommen, einer konnte flüchten.

Im Burgenland ist es am Mittwoch erneut zu einem schweren Unfall mit Schlepperfahrzeugen gekommen. Drei mutmaßliche Schlepper dürften sich mit ihren Autos eine Verfolgungsjagd mit der ungarischen Polizei bis über die Grenze geliefert haben, hieß es von der Polizei. Im Zuge dessen krachte ein Fahrzeug in einem Kreisverkehr bei Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) in einen Lkw, ein zweites fuhr auf. Der dritte Fahrer konnte flüchten. Der Lenker des ersten Pkw wurde verletzt.

Der 31-jährige mutmaßliche Schlepper wurde ins Spital gebracht. Mittlerweile wurde er aber wieder entlassen und festgenommen. In seinem Auto befanden sich laut Polizei keine Flüchtlinge. Der zweite Schlepper, der in die Unfallfahrzeuge krachte, fuhr nach dem Crash weiter und wollte fliehen. Er wurde schließlich in Gols (Bezirk Neusiedl am See) angehalten und festgenommen. In seinem Auto waren sechs flüchtende Menschen. Nach dem dritten mutmaßlichen Schlepper wurde am Mittwochnachmittag noch gefahndet. Er ließ fünf Flüchtlinge aussteigen und floh.

„Skrupellosigkeit und Brutalität"

Die drei Schlepperfahrzeuge waren nach Angaben der Polizei kurz nach 10.00 Uhr einer Streife in Ungarn aufgefallen. Sie verfolgte die Fahrzeuge über den Grenzübergang Andau. Auch eine österreichische Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung auf, ehe es in Mönchhof zum Unfall kam.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betonte, der Vorfall zeige die "Skrupellosigkeit und Brutalität der international agierenden Schleppermafia". Die bisherige Kooperation mit den ungarischen Behörden werde weiter intensiviert. In Österreich seien heuer bereits 355 Schlepper festgenommen worden. Bei 150 Schwerpunktaktionen seien 115 Personen in Ungarn gefasst worden. Das österreichische Kontingent an der ungarisch-serbischen Grenze werde derzeit von 50 auf 70 Polizisten aufgestockt.

FPÖ fordert Rücktritt Karners

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst forderte Maßnahmen gegen Schlepperei von der Bundesregierung. Im Burgenland seien bis Juli im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Schlepper festgenommen worden, nämlich 145. Rhetorik und "Anti-Marketing-Kampagnen" würden dieses Problem nicht lösen.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz warf dem Innenminister sicherheitspolitisches Versagen vor und forderte seinen Rücktritt. Der dritte Nationalratspräsident und Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer urgierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Schlepperei sowie die "konsequente Abschiebung krimineller Asylwerber".

Erst Mitte August hatte ein Schlepper bei Kittsee auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht. Damals starben drei flüchtende Menschen, 17 wurden verletzt.

(APA)