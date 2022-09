Liz Truss und ihr diverses Kabinett der Ergebenen

Bei ihrem ersten Auftritt im Unterhaus hat Liz Truss ihre rechtsliberale Linie unterstrichen. Ihr Kabinett hat sie mit treuen Weggefährten bestückt. Das birgt auch Gefahren.

Mit lautem Applaus wurde Liz Truss begrüßt, als sie kurz vor zwölf Uhr die Kammer betrat und sich den Weg zu ihrem Sitz auf den grünen Bänken bahnte. Am Mittwoch hatte die frisch gebackene Premierministerin ihren ersten Auftritt im Unterhaus, und er begann gleich mit Prime Minister's Questions. In dieser allwöchentlichen Fragestunde müssen sich die Regierungschefs der Angriffe der Opposition erwehren und – im besten Fall – eine gewisse rhetorische Flinkheit an den Tag legen.

Das war noch nie Truss' Stärke, aber sie dürfte mit ihrer Performance zufrieden sein. Auf jeden Fall trat sie überzeugender auf, als es viele erwartet hatten. Es gab sogar einige heitere Momente, etwa als ihre Vorgängerin Theresa May fragte, warum eigentlich alle drei weiblichen Premierminister, die Großbritannien bisher hatte, Tories sind. „Ja, und warum kommen eigentlich alle Labour-Vorsitzenden aus Nord-London?“, doppelte Truss nach, sehr zur Freude ihrer Parteikollegen, die in schallendes Gelächter ausbrachen.