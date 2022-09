Timelkam: 70-Jähriger prallt mit Auto gegen Marktturm und stirbt

Der 23 Meter hohe historische Turm ist ein Wahrzeichen des Bezirks und steht mitten auf der Linzer Straße.

Ein 70-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Donnerstag in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) mit seinem Wagen gegen den Marktturm geprallt und so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Spital starb. Das gab die Polizei bekannt. Der 23 Meter hohe historische Turm ist ein Wahrzeichen des Bezirks und steht mitten auf der Linzer Straße, die Richtungsfahrbahnen führen links und rechts an ihm vorbei.

(APA)