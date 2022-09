Wo das Risiko für Katastrophen weltweit am höchsten ist

Afrika ist der vulnerabelster Kontinent der Welt. Österreich liegt unter den Staaten auf dem 175. Platz.

Amerika ist der Kontinent mit dem höchsten Katastrophenrisiko, Asien liegt an zweiter Stelle. Das ergab der Weltrisikobericht, der am Donnerstag präsentiert wurde. Da die USA über vergleichsweise hohe Bewältigungskapazitäten verfügen, findet sich das Land im Weltrisikoindex 2022 auf Platz 18. Die Staaten mit dem höchsten Katastrophenrisiko weltweit sind die Philippinen, Indien und Indonesien. Österreich liegt im besseren Bereich und belegt in dieser Statistik den 175. Rang.

Der Weltrisikoindex des Bündnis Entwicklung Hilft und des Instituts für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität Bochum bewertet das Katastrophenrisiko für insgesamt 193 Länder. Bewertet wird die mögliche Exposition gegenüber Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, Wirbelstürmen, Überschwemmungen, Dürren und Meeresspiegelanstieg oder den negativen Folgen des Klimawandels.

Gleichzeitig wird aber auch die Vulnerabilität beurteilt. Die Risikobewertung beruht auf der Annahme, dass für die Entstehung einer Katastrophe nicht allein entscheidend ist, wie hart die Gewalten der Natur die Menschen treffen, sondern auch, wie verwundbar die Gesellschaft ist, auf die ein extremes Naturereignis trifft. Insgesamt fließen nach einer umfassenden konzeptionellen und methodischen Überarbeitung 100 Indikatoren in die Berechnung des Weltrisikoindex ein.

Europa ist der sicherste Kontinent

Europa hat das mit Abstand niedrigste Risiko im globalen Vergleich. Zu den "sichersten" Ländern zählen laut dem Index Andorra, Monaco und auf Platz 191 San Marino. Das risikoärmste EU-Land ist Luxemburg, gefolgt von Malta, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Deutschland bewegt sich in der Gesamtwertung im globalen Mittelfeld und belegt Rang 101. Am unteren Bereich der Skala der risikobehaftetsten Länder finden sich nach Philippinen, Indien und Indonesien, Kolumbien, Mexiko, Myanmar, Mosambik, China (Rang 8) und auf dem 11. Platz Russland.

Das vulnerabelste Land der Welt ist Somalia, gefolgt vom Tschad und Südsudan. Afrika ist auch der Kontinent mit der insgesamt höchsten Vulnerabilität. Weil aber die Gefahr von Naturkatastrophen dort aktuell verhältnismäßig niedrig ist, wird der Kontinent vor höheren Risikowerten bewahrt. Die Studienautoren verweisen jedoch darauf, dass sich dies durch den Klimawandel und zunehmende Perioden von Hitze und Dürre ändern könnte. Zu den verletzlichsten Ländern außerhalb von Afrika zählen Afghanistan und Jemen.

Auch die Folgen des Ukraine-Kriegs sind ein Faktor. Der Vorstandsvorsitzende des Bündnis Entwicklung Hilft, Wolf-Christian Ramm, und Pierre Thielbörger, der geschäftsführende Direktor von IFHV, erklären in ihrem Vorwort zum Bericht: "Überall auf der Welt leiden Menschen unter explodierenden Nahrungsmittel- und Energiepreisen. Vor allem in den Ländern am Horn von Afrika überlagern sich derzeit multiple Krisen zu einem toxischen Gemisch, das vor allem die Ärmsten und Verletzlichsten existenziell bedroht." Vier ausbleibende Regenzeiten hätten zu einer verheerenden Dürre und der Dezimierung des Viehbestands um bis zu 70 Prozent geführt. Viele Familien verloren so ihre einzige Einnahmequelle und konnten es sich nicht mehr leisten, Lebensmittel zu kaufen, zumal diese infolge der Corona-Pandemie ohnehin knapper und damit teurer geworden sind. "Der Zusammenbruch der Landwirtschaft in der Ukraine, die als die 'Kornkammer der Welt' gilt, setzt diesen Trend nun fort. Inzwischen hungern in Ostafrika rund 17 Millionen Menschen."